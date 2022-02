Inna a recunoscut! Ce face artista în mod obsesiv, înainte de un concert: „Când sunt tensionată…”

Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Piesele sale au succes atât la noi în ţară, dar şi peste hotare. Cântăreaţa a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar drumul pe care l-a parcurs nu a fost deloc uşor, după cum a povestit chiar ea în repetate rânduri. Recent, bruneta a dezvăluit ce face în mod obsesiv, înainte de un concert.

Inna a reuşit de-a lungul timpului să strângă o comunitate impresionantă de oameni pe reţelele de socializare. Fanii acesteia o susţin, iar atunci când are puţin timp liber, vedeta le împărtăşeşte diferite lucruri din viaţa sa privată.

Recent, cântăreaţa a povestit că a dezvoltat un obicei pe care îl face, în mod obsesiv, înainte de show-uri. Artista l-a numit „secretul său” şi a explicat că face acel gest în momentul în care este tensionată.

CITEŞTE ŞI: INNA ȘI DELIRIC, PLICTISIȚI, LA O TERASĂ DIN CAPITALĂ! A INTERVENIT RUTINA ÎN RELAȚIA CELOR DOI ARTIȘTI?

Ce face artista în mod obsesiv, înainte de un concert

Înainte de cel mai recent concert al său, Inna a avut emoţii destul de mari, astfel a apelat la gestul care o ajută să se relaxeze.

„Asta a fost înainte de show-ul meu din Turcia. Un mic secret: Când sunt tensionată, dau scroll pe telefonul meu obsesiv, fără un motiv anume”, a spus artista pe reţelele de socializare.

Ce spune Inna despre sumele ameţitoare pe care le-a câştigat din concerte

În cadrul unui interviu pentru VIVA, Inna a fost întrebată dacă situația financiară foarte bună a făcut-o să ”piardă simțul realității”.

”Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a mărturisit Inna.

De asemenea, cântăreața a fost întrebată dacă există momente în care dorește să facă anumite extravaganțe, având în vedere că a strâns în conturi sume mari: ”Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des. Sunt destul de echlibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”.

Sursă foto: Instagram