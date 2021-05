Inna, apariție surprinzătoare în public. Noul hobby al vedetei a atras privirile tututor. FOTO

Inna a reușit să își surprindă fanii din mediul virtual după ce le-a dezvăluit, cu ajutorul unor fotografii, care este noul ei hobby, care pe unii i-a surprins.

Artista s-a fotografiat în timp ce se dădea cu un longbord, un fel skateboard, dar mai lung. El se deplasează mult mai repede față de ceea ce erai tu obișnuit. Ele sunt folosite pentru plimbări lungi sau ture în viteză.

Citește și: INNA tot nu poartă mască, dar își stimulează imunitatea la sală

„Heyooooo! Nu uită că niciodată nu e târziu să descoperi noi pasiuni. Poate înveți să te dai pe longboard! Why not? Haide! Acum e de neprețuit!”, a scris Inna lângă una dintre imaginile postate pe Instagram.

Despre relația cu Deliric

O fire extrem de precaută atunci când vine vorba despre viața ei sentimentală, Inna a decis, anul trecut, să recunoască povestea de dragoste cu artistul Deliric, după ce presa a speculat relația.

„2020 mi-a adus și iubirea și mă bucur de ea. Toto este bine, ocupat cu proiectele lui. Încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună și să ne bucurăm de fiecare zi. Nu am mers pe o idee sau pe rațiune, ci pe feeling”, a declarat ea pentru Viva.ro.

Deliric, pe numele sau real Răzvan Eremia, este cântăreț și deține brand-urile PORC și FACEM Records, casă de discuri independența de rap.

Artistul și-a compus propriile versuri și a dezvoltat o pasiune pentru muzică încă de mic. În clasa a IX-a și-a făcut o trupa de muzică cu câțiva prieteni, dar nu a avut mare succes.

„Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzică mea direct oamenilor.

Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dintîi să fiu independent. Muzică am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze…”, declara Deliric pentru Click.

Nu rata: Inna și Deliric au ieșit la un pahar de vin “pe trotuar”