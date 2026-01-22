Insula secretă a Irlandei, complet abandonată: plaje cu nisip alb, ape turcoaz și faună sălbatică la doar câțiva kilometri de țărm

Departe de câmpurile verzi și stațiunile cunoscute, Irlanda ascunde o insulă secretă cu peisaje ce par desprinse din cărțile poștale. Se află la doar 3 kilometri de coastă, dar a fost părăsită în urmă cu aproape un secol, relatează cotidianul The Mirror.

Un colț de rai

Irlanda rurală are mai multe de oferit decât s-ar părea la prima vedere. Dincolo de pajiștile înverzite și satele de pe coastă, Inishkea Islands sunt una dintre cele mai spectaculoase comori ascunse ale țării. Situate în largul comitatului Mayo, pe celebrul traseu Wild Atlantic Way, insulele impresionează prin plaje cu nisip alb, ape incredibil de limpezi și apusuri care rivalizează cu cele din destinațiile tropicale.

Din câte se știe, numele Inishkea ar proveni de la un sfânt din vechime, Saint Kea, despre care se spune că ar fi trăit aici. Misterul din jurul originii denumirii nu face decât să sporească farmecul locului. Totuși, adevăratul motiv pentru care vizitatorii sunt atrași de insulă este natura sălbatică: vegetația bogată, golfurile perfecte pentru înot și fauna abundentă.

Observarea naturii este una dintre principalele activități de pe Inishkea. Vizitatorii pot admira o colonie prosperă de foci, numeroase specii de păsări marine și viața care pulsează în apele Atlanticului. Iar pentru cei care preferă relaxarea, plajele cu nisip fin sunt considerate printre cele mai frumoase din Irlanda.

Ruinele și istoria unei insule părăsite din anii ’30

Arhipelagul este format din două insule principale: Inishkea North și Inishkea South, separate de un canal îngust. Inishkea North este cea mai mare și mai înaltă, acoperită de tufe de erică și pâlcuri de sălcii, oferind panorame spectaculoase asupra oceanului. Accesul se face exclusiv cu barca, iar în lunile de vară există curse zilnice și tururi ghidate, cu plecare din orașul Belmullet. Majoritatea excursiilor sunt conduse de localnici, care împărtășesc povești și detalii despre istoria locului.

Insulele adăpostesc și vestigii importante: ruinele unei vechi mănăstiri creștine cu colibe de tip „stup de albine”, precum și biserica St. Colmcille. În trecut, Inishkea a fost o așezare monahală activă, care mai târziu s-a transformat într-o comunitate de pescari. Deși insulele au fost complet abandonate în anii ’30, ruinele satului pescăresc au rămas, oferind o lecție de istorie în aer liber.

În prezent, Inishkea nu mai are locuitori permanenți, deși se crede că unele persoane revin temporar în lunile de vară. Pentru turiști, însă, rămâne o destinație rară – o insulă pustie, cu aer exotic, unde se împletesc armonios liniștea și frumusețea naturii.

