Acasă » Exclusiv » Rava, apariție greu de privit: pantalonii i-au jucat feste. Moda îl pune în dificultate

Rava, apariție greu de privit: pantalonii i-au jucat feste. Moda îl pune în dificultate

De: Adrian Vâlceanu 22/01/2026 | 05:50
Rava, apariție greu de privit: pantalonii i-au jucat feste. Moda îl pune în dificultate
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO l-a surprins pe rapperul Rava în situația dificilă de a urca câteva trepte cu pantalonii târâș. Sunt imagini cu mare impact emoțional. Îi e mai greu să miște picioarele decât unei fete care a ieșit prima dată în viața ei cu tocuri de 12 și cu rochie mulată, dar n-a mai ajuns la party că nu poate urca scările!

Ravaneli Florin Oiță, tânărul rapper cu nume de scenă Rava, împlinește 24 de ani anul acesta, dar se pare că încă n-a învățat să-și tragă pantalonii cum trebuie, și umblă cu ei în vine, de zici că e prin downtown Los Angeles, nu în București. Artistul, plin de tatuaje, poartă o ținută demnă de un rapper. Un hanorac cu blăniță, ce pare împrumutat de la iubita lui sau poate de la maică-sa, dacă n-ar fi imprimeurile cu pumnale de pe spate. Nimic nu spune ”bad boy” ca trei pumnale desenate pe un hanorac cu blăniță! Apoi o bluză cu imprimeuri vesele, stil școlăriță japoneză din reviste Manga, o pereche de ochelari de soare desprinși din filmele cu James Bond din anii `60 și pantofii supradimensionați, care îl fac să semene cu un Tweety în adidași.

Rava cu pantalonii mai jos decât creșterea economică!

Remarcăm tatuaj de pe sprânceană, cu textul ”Dark”, pentru că Rava se consideră un mic Lucifer. Mai ales dacă e să ne luăm și după videoclipul piesei lui ”În lipsa ta”, capodopera lui muzicală. Dar vedeta ținutei sunt pantalonii. O pereche de jeanși gri închis, cu o curea de piele cu cataramă metalică, purtați atât de jos că îți vine să-i atragi atenția că a ieșit de la toaletă și a uitat să și-i salte. Din fericire are pe dedesubt o pereche de colanți călduroși, o idee minunată pe frigul din ziele astea.

Rava cu pantalonii mai jos decât creșterea economică
Rava cu pantalonii mai jos decât creșterea economică

A atras atenția, dar a ratat parcarea

Criticii din lumea rappului spun că Rava e axat pe drill. Dar din ce se vede în poze nu prea îi iese drillul cu parcarea. Sfatul clasic pentru un începător ca Rava ar fi mai puțin dat din gură și mai mult dat din mâini pe volan, bro. Probabil că din cauza pantalonilor care îi atârnă atât de rău că are turul pe la genunchi, Rava nici nu poate să apese cum trebuie pedalele mașinii!

Trapperul pare că nu le are cu parcările
Trapperul pare că nu le are cu parcările

Pe lângă asta, când ești așa de tulburat de valurile de inspirație ale creației muzicale ți-e greu să te concentrezi. Care e schimbătorul? În ce oglindă mă uit? Unde e fața mașinii și unde e spatele? Sunt chestii dificile pentru tinerii artiști. O idee ar fi să-și completeze colecția de tatuaje patchwork de pe trupușorul său firav cu unul care să-l ajute cu pașii necesari la o parcare reușită. De exemplu pe una dintre mâini, câteva indicii: vino paralel cu mașina din față, dă cu spatele, ia maxim de volan, îndreaptă, ia invers de volan, îndreaptă, coboară din mașină. În 20 de minute i-l face un tatuator cu font de 11, să nu vadă lumea ce scrie acolo pe la evenimente.

CITEȘTE ȘI: Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim”

ACCESEAZĂ ȘI: Rava dezvăluie cum își împart cântăreții iubitele: „Așa e la trapperi. O poștă, o ceva…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Exclusiv
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru…
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Exclusiv
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum are grijă Amna de silueta ei, la 41 de ani: „Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”
Cum are grijă Amna de silueta ei, la 41 de ani: „Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”
Insula secretă a Irlandei, complet abandonată: plaje cu nisip alb, ape turcoaz și faună sălbatică ...
Insula secretă a Irlandei, complet abandonată: plaje cu nisip alb, ape turcoaz și faună sălbatică la doar câțiva kilometri de țărm
Horoscop chinezesc azi, 22 ianuarie 2026. Ziua echilibrului și a deciziilor inspirate de zodia Iepure
Horoscop chinezesc azi, 22 ianuarie 2026. Ziua echilibrului și a deciziilor inspirate de zodia Iepure
Beatrice Mahler avertizează asupra gripei de tip A: cine sunt cei vulnerabili și ce riscuri există
Beatrice Mahler avertizează asupra gripei de tip A: cine sunt cei vulnerabili și ce riscuri există
Prognoza meteo azi, 22 ianuarie 2026. Astăzi va fi ger și contraste termice în anumite regiuni
Prognoza meteo azi, 22 ianuarie 2026. Astăzi va fi ger și contraste termice în anumite regiuni
Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”
Avertisment ONU: Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”
Vezi toate știrile
×