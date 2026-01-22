Rava, apariție greu de privit: pantalonii i-au jucat feste. Moda îl pune în dificultate

CANCAN.RO l-a surprins pe rapperul Rava în situația dificilă de a urca câteva trepte cu pantalonii târâș. Sunt imagini cu mare impact emoțional. Îi e mai greu să miște picioarele decât unei fete care a ieșit prima dată în viața ei cu tocuri de 12 și cu rochie mulată, dar n-a mai ajuns la party că nu poate urca scările!

Ravaneli Florin Oiță, tânărul rapper cu nume de scenă Rava, împlinește 24 de ani anul acesta, dar se pare că încă n-a învățat să-și tragă pantalonii cum trebuie, și umblă cu ei în vine, de zici că e prin downtown Los Angeles, nu în București. Artistul, plin de tatuaje, poartă o ținută demnă de un rapper. Un hanorac cu blăniță, ce pare împrumutat de la iubita lui sau poate de la maică-sa, dacă n-ar fi imprimeurile cu pumnale de pe spate. Nimic nu spune ”bad boy” ca trei pumnale desenate pe un hanorac cu blăniță! Apoi o bluză cu imprimeuri vesele, stil școlăriță japoneză din reviste Manga, o pereche de ochelari de soare desprinși din filmele cu James Bond din anii `60 și pantofii supradimensionați, care îl fac să semene cu un Tweety în adidași.

Rava cu pantalonii mai jos decât creșterea economică!

Remarcăm tatuaj de pe sprânceană, cu textul ”Dark”, pentru că Rava se consideră un mic Lucifer. Mai ales dacă e să ne luăm și după videoclipul piesei lui ”În lipsa ta”, capodopera lui muzicală. Dar vedeta ținutei sunt pantalonii. O pereche de jeanși gri închis, cu o curea de piele cu cataramă metalică, purtați atât de jos că îți vine să-i atragi atenția că a ieșit de la toaletă și a uitat să și-i salte. Din fericire are pe dedesubt o pereche de colanți călduroși, o idee minunată pe frigul din ziele astea.

A atras atenția, dar a ratat parcarea

Criticii din lumea rappului spun că Rava e axat pe drill. Dar din ce se vede în poze nu prea îi iese drillul cu parcarea. Sfatul clasic pentru un începător ca Rava ar fi mai puțin dat din gură și mai mult dat din mâini pe volan, bro. Probabil că din cauza pantalonilor care îi atârnă atât de rău că are turul pe la genunchi, Rava nici nu poate să apese cum trebuie pedalele mașinii!

Pe lângă asta, când ești așa de tulburat de valurile de inspirație ale creației muzicale ți-e greu să te concentrezi. Care e schimbătorul? În ce oglindă mă uit? Unde e fața mașinii și unde e spatele? Sunt chestii dificile pentru tinerii artiști. O idee ar fi să-și completeze colecția de tatuaje patchwork de pe trupușorul său firav cu unul care să-l ajute cu pașii necesari la o parcare reușită. De exemplu pe una dintre mâini, câteva indicii: vino paralel cu mașina din față, dă cu spatele, ia maxim de volan, îndreaptă, ia invers de volan, îndreaptă, coboară din mașină. În 20 de minute i-l face un tatuator cu font de 11, să nu vadă lumea ce scrie acolo pe la evenimente.

CITEȘTE ȘI: Băieții răi ai trappului s-au cumințit! Rava și Petre Ștefan, „domesticiți”: „Nu mai golănim”

ACCESEAZĂ ȘI: Rava dezvăluie cum își împart cântăreții iubitele: „Așa e la trapperi. O poștă, o ceva…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.