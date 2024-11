Întâlnire de gradul zero! Andra Marinescu de la “Visuri la Cheie” a dat nas în nas cu fostul iubit hărțuitor: ”M-a văzut și a …” De ce nu-și poate face o nouă relație

Andra Marinescu, arhitecta de la “Visuri la cheie” a resimțit din plin efectele despărțirii de fostul iubit, după 6 ani de relație. Deși ruptura s-a produs anul trecut, bărbatul a continuat să îi facă viața un adevărat calvar, recurgând la amenințări și fapte urâte care au determinat-o să ia măsuri. A cerut ordin de protecție împotriva fostului partener de viață și a avut nevoie inclusiv de terapie pentru a putea să gestioneze mai ușor situația. Șocul a fost puternic, mai ales că „tortura” venea din partea persoanei cu care își petrecuse 6 ani din viață. Doar că amândoi evoluaseră diferit, iar despărțirea a fost inevitabilă. Recent, Andra Marinescu și fostul iubit au dat nas în nas, iar CANCAN.RO are toate detaliile despre întâlnirea de gradul zero.

Zilele trecute, Andra Marinescu a participat la Gala Luxury, ocazie cu care ne-a povestit unde își va sărbători ziua de naștere, dar și ce planuri are pentru acest final de an. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, arhitecta s-a alăturat de 4 ani echipei „Visuri la Cheie”, emisiune difuzată la Pro TV, miercuri seara.

Andra Marinescu: „Îmi place mult latura asta și o țin ascunsă sub părul meu blond”

CANCAN.RO: Așa elegantă în seara asta!

Andra Marinescu: Black tie și am zis astăzi să schimb un pic registrul de la fustă lungă cu trenă la un costum bărbătesc. Mi se pare interesant.

CANCAN.RO: Ai multe astfel de modele în garderobă?

Andra Marinescu: Da, normal. Îmi place stilul masculin, îmi plac parfumurile bărbătești, îmi place mult latura asta și o țin ascunsă sub părul meu blond.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului ai apelat la vreun stilist care să te ajute să îți găsești stilul?

Andra Marinescu: Să-mi găsesc stilul nu neapărat, dar să mă ajute să îmi definesc stilul. Da, avem stilista noastră de la „Visuri la cheie” și am o foarte bună prietenă stilistă la Pro, care mă ajută de fiecare dată să strălucesc.

Andra Marinescu își sărbătorește ziua de naștere în Italia

CANCAN.RO: Știu că vine și ziua ta în luna decembrie. Ce planuri ai?

Andra Marinescu: Da, de Moș Nicolae, de 6 decembrie, anul acesta aș vrea să fac ceva atipic decât am făcut până acum, să plec un pic din țară și am ales Italia, pentru că mi se pare fascinant și vreau să mă duc să mănânc. Acesta este targetul: relaxare, să mănânc, să mă plimb. Abia aștept să ajung în Bari!

CANCAN.RO: Va fi așa o gașcă mai mare?

Andra Marinescu: Nu cred, eu sunt o persoană mai solitară de felul meu și vreau liniște. După anul acesta absolut nebun, îmi doresc liniște, să nu aud nici musca. Bine, musca teoretic se aude, dar să nu mă bâzâie nimeni și să nu mă bată nimeni la cap, să îmi încarc bateriile. Simt că vine un an nou special.

CANCAN.RO: Ce își dorești de ziua ta? Obișnuiești să îți cumperi ceva pe sufletul tău?

Andra Marinescu: Eu de obicei îmi cumpăr cadouri tot timpul anului. Parcă nu îmi trebuie o zi specială pentru cadouri. Nu știu, nu îmi doresc nimic în mod special. Îmi doresc aceeași putere de muncă pe care am avut-o și până acum și inspirație, că dacă vine inspirația vin și toate satisfacțiile aferente. Vine și recunoașterea, vin și proiectele frumoase. Deci sănătate și inspirație.

Andra Marinescu, întâlnire de gradul zero cu fostul iubit hărțuitor

CANCAN.RO: Și o prezență masculină în viața ta?

Andra Marinescu: Mai complicat subiectul acesta. E greu să se facă lumină. Să treacă întunericul anului acesta și ușor, ușor cred că se vor așeza și lucrurile.

CANCAN.RO: Ultima dată știu că s-a emis un ordin de protecție împotriva fostului tău partener, care îți crea tot felul de probleme. În prezent care este situația? V-ți mai intersectat?

Andra Marinescu: Vreau să cred că s-au calmat complet apele. Da, ne-am mai intersectat complet întâmplător. Aș fi poate puțin, nu știu, răutăcioasă să spun că m-a văzut și a întors spatele. M-am simțit bine, parcă am simțit că totul s-a încheiat și că sper să fi lăsat totul să curgă mai departe, să-și urmeze cursul firesc al vieții. Asta este ce-mi doresc eu: să se liniștească și să uite de toată ranchiuna asta inutilă.

Andra Marinescu: „Înseamnă că trebuie să devină obicei, deci aș vrea pe pârtia de schi anul acesta”

CANCAN.RO: Vin acum sărbătorile. Ai vreo superstiție legată de cumpăna dintre ani?

Andra Marinescu: Anul trecut am sărbătorit revelionul pe pârtia de schi și mi-am dat seama că anul acesta, lăsând la o parte momentele tensionate, a mers bine over all. Asta înseamnă că trebuie să devină obicei, deci aș vrea pe pârtia de schi anul acesta. Cred că la noi în țară, de ce nu? Vedem, dar clar pe pârtia de schi și pe 31 noaptea și pe 1 dimineața, la prima oră.

CANCAN.RO: De când schiezi? Ai avut parte de vreo accidentare? Cum ai trecut peste teama respectivă?

Andra Marinescu: Noroc că m-au pus ai mei pe schiuri de mică, de pe la 8 ani și am avut pauză destul de mare pentru că nu am găsit niciodată anturaj. Anul trecut am reluat și mi-am dat seama că îmi place la fel de mult. Nu mai e inconștiența tinereții, când îți dai drumul la vale și te duci kamikaze. Da, au fost accidentări, destul de multe au fost, cred că pe la 10 ani o trântă destul de mare, dar nu a rămas frica. Adrenalina și sentimentul de libertate pe care îl ai când ești pe schiuri, parcă îți dă așa putere de viață.

