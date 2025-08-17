Acasă » Știri » Întâlnire istorică: Trump, Putin și Zelenski! Când ar urma să aibă loc

Întâlnire istorică: Trump, Putin și Zelenski! Când ar urma să aibă loc

17/08/2025
Întâlnire istorică: Trump, Putin și Zelenski! Când ar urma să aibă loc
Trump pregătește o întâlnire trilaterală cu Zelenski și Putin. Europa își trimite reprezentanții la masa negocierilor!

Planul președintelui american pentru un summit trilateral cu Zelenski și Putin reprezintă una dintre cele mai ambițioase mișcări diplomatice din ultima perioadă. Cu implicarea directă a Uniunii Europene și a NATO, reuniunea are potențialul de a redesena liniile de dialog dintre marile puteri și de a oferi, cel puțin temporar, o platformă comună de negociere pentru un conflict care a zguduit întreaga ordine internațională.

Când ar urma să aibă loc întâlnirea

Planurile pentru o nouă inițiativă diplomatică de amploare prind contur la Washington, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis liderilor europeni intenția de a organiza un summit trilateral între Statele Unite, Rusia și Ucraina, cu participarea președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar urma să aibă loc până la finalul săptămânii viitoare, într-un calendar extrem de accelerat, ceea ce ar putea transforma reuniunea într-un moment de referință pentru echilibrul geopolitic al regiunii.

Surse diplomatice occidentale au confirmat că ideea a fost discutată la scurt timp după reuniunea dintre Trump și Putin desfășurată în Alaska. La scurt timp, liderul american a informat partenerii europeni că ia în calcul o formulă extinsă de dialog, în care să fie implicați direct atât Kievul, cât și Uniunea Europeană. În acest sens, oficialii de la Bruxelles au anunțat că intenționează să fie reprezentați la cel mai înalt nivel, iar pentru a susține poziția Europei ar putea participa președintele Finlandei, Alexander Stubb. Alegerea nu este întâmplătoare: Finlanda a avut, de-a lungul timpului, un rol de mediator între Est și Vest, iar Stubb se bucură de încrederea Washingtonului.

Pe lângă reprezentanții UE, la negocieri ar putea lua parte și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a oferi un cadru de securitate mai larg și pentru a garanta că orice decizie luată va fi compatibilă cu angajamentele alianței nord-atlantice. Prezența acestuia ar sublinia dimensiunea strategică a discuțiilor și ar adăuga o notă suplimentară de legitimitate reuniunii.

Contextul în care se conturează acest summit este unul marcat de tensiuni majore pe flancul estic al Europei. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a schimbat echilibrele regionale și a adus în prim-plan nevoia unor mecanisme de dialog care să prevină escaladarea conflictului. Pentru Washington, o asemenea întâlnire ar reprezenta o oportunitate de a-și reafirma rolul central în arhitectura de securitate euro-atlantică, dar și de a-și consolida influența în relația cu Moscova.

Organizarea unei astfel de reuniuni într-un termen atât de scurt ridică însă numeroase provocări logistice și politice. Programul președintelui ucrainean prevede deja o vizită la Casa Albă la începutul săptămânii viitoare, iar întâlnirea cu Trump ar urma să fie decisivă pentru stabilirea detaliilor finale. Totodată, europenii își doresc să aibă un cuvânt de spus în privința agendei discuțiilor, insistând ca securitatea continentului să nu fie tratată exclusiv bilateral între Washington și Moscova.

Un alt element cheie este modul în care Rusia va răspunde acestei inițiative. Deși Putin și Trump au discutat recent despre perspectivele de dialog, Kremlinul nu a transmis încă semnale clare privind disponibilitatea de a participa la o reuniune care ar include și Ucraina, în condițiile în care relațiile dintre Moscova și Kiev rămân blocate de conflict.

