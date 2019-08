Interviu șocant. Criminalul în serie care a recunoscut tot: “Îmi place să omor cu cuțitu’. Ucid pentru că mă..”

Mihai Gâdea a prezentat, luni la “Sinteza zilei”, un interviu realizat de televiziunea ABC cu unul dintre cei mai malefici oameni din America, un criminal în serie care și-a recunoscut senin crimele. Tommy Lynn Sells a recunoscut că a omorât câteva zeci de persoane. A ucis atât de mulți încât nici nu-și mai amintește numărul.

“Prima dată când am omorât pe cineva a fost așa de grozav. Am fost crescut să fiu criminal. Nu am fost crescut să trăiesc printre oameni. Îmi place să omor cu cuțitu’. Pistolul e prea violent, face zgomot. Nu i-am numărat. Știu doar că au fost mulți. Nu e ceva care să declanșeze sau să oprească asta. Ucid pentru cum mă face să mă simt. Mă face să mă simt într-un fel. E complicat. Când oamenii se apropie de mine, îi omor.

Când te uiți la mine vezi întruchiparea urii. Pentru că nu știu altceva decât ură. Puterea că domini fizic pe cineva Ești parte din acea dominație. Nu simt nimic. Nu simt emoții. Cred că de fiecare dată când ucid, îl ucid pe tipul ăla care m-a molestat. Mereu retrăiesc asta.“, sunt câteva dintre mărturisirile șocante ale criminalului.

Numele lui Tommy Lynn Sells e legat de 22 de crime. Faptul că trăia pe străzi l-a ajutat să nu fie prins de poliție, timp de 15 ani, în timp ce făcea victime tot mai multe în toată țara.

În aprilie 2014, a fost executat prin injectie letala, în Texas, după 14 ani petrecuți în spatele gratiilor.