Interviu șocant cu o româncă sechestrată de la vârsta de 15 ani și obligată să se prostitueze în Italia!

Ani de coșmar a trăit o româncă, după ce la vârsta de 15 ani a fost sechestrată și obligată să întrețină relații sexuale pe bani, în Italia.

Televiziunea italiana Rai 3 a realizat interviul cu victima din România, fiind preluat și difuzat ulterior de Antena 3, interviu în care fata a vorbit deschis în fața camerelor de filmat despre experiența ei dramatică.

PREZENTATOR: – Atunci când a început povestea ta aveai 15 ani?

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – Ai cunoscut un băiat și te-ai îndrăgostit?

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – Cum era acest băiat la început, cum se comporta?

ANINA: – La început era normal și liniștit.

PREZENTATOR: – Și tu ai avut încredere în el?

ANINA: – Da. La început, da. Pe urmă, am început să văd în el o altă persoană.

PREZENTATOR: – El în realitate căuta femei pe care le trimitea unui alt bărbat care era în Italia?

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – Și tu acest lucru nu îl știai!

ANINA: – Nu!

PREZENTATOR: – Și ai plecat cu el.

ANINA: -Da.

PREZENTATOR: – Ți-a fost frică în acel moment când ai plecat cu el?

ANINA: – Da, mi-a fost foarte frică!

PREZENTATOR: – Anina, în Italia tu ai ajuns în orașul Latina (regiunea Lazio) pentru că acest proxenet locuia în acest oraș.

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – Unde te-a dus să locuiești când ați ajuns în orașul Latina?

ANINA: – Într-un fel de garaj care însă nu avea nimic, nici măcar un pat nu era.

PREZENTATOR: – Ai trăit în condiții nesigure și instabile.

ANINA: – Da. Era inuman.

PREZENTATOR: – Nu aveai apă caldă…

ANINA: – Nu, nu era.

PREZENTATOR: – Nu era baie…

ANINA: – Da, nu aveam baie.

PREZENTATOR: – Au fost ani extrem de grei pentru tine…

ANINA: – Da, foarte. (…)

PREZENTATOR: – Anina, situația și mai dificiă a fost când tu ai rămas gravidă cu fostul tău prieten, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede, în doar câteva luni.

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – Acest domn împreună cu soția lui au venit într-o seară în garaj la tine și ți-au adus niște pastile.

ANINA: – Da. Eu am luat două-trei pastile, iar peste noapte mi-a fost foarte rău și aveam dureri insuportabile. Apoi m-au dus la spital unde am făcut avort, m-au sedat desigur, pentru că eram foarte rău. Când m-am trezit aveam în continuare dureri, iar copilul a murit!

PREZENTATOR: – Înțeleg ca acele pastile au cauzat o naștere prematură?

ANINA: – Da.

PREZENTATOR: – După aceea ai avut hemoragie și ai riscat foarte mult.

ANINA: – Da, mi-au spus și doctorii că mi-am riscat viața, am fost la un pas să mor.

PREZENTATOR: – Anina, acest om te-a obligat să te prostituezi și a făcut-o prin tortură, amenințări, violențe și bătăi.

ANINA: – Da. M-a constrâns să stau acolo!

PREZENTATOR: – Câte ore pe zi te obliga să stai în stradă?

ANINA: – De dimineața până seara.