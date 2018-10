Ioana Clonţa și Ovidiu Ţăran au plănuit o nuntă mare în 2019, iar acum au luat o decizie neaşteptată: “Ne întristăm…”

Ovidiu Țăran și Ioana Maria Clonța formează un cuplu de succes nu doar în viață de zi cu zi, ci și pe plan muzical! De doi ani, ei cântă împreună la diferite evenimente. Talentații artiști s-au cunoscut în primii ani de liceu, iar de atunci, au rămas impreună. Ioana s-a îndrăgostit de el încă de la prima vedere, iar de la momentul întâlnirii, nu a mai durat mult până ce ei au devenit un cuplu. Pasiunea adolescentină s-a transformat într-o iubire trainică, dovadă fiind faptul că au hotărât să facă nuntă după o relație de mai bine de opt ani. Acum, ei vor să facă schimbări radicale în viața lor!

Ioana Clonţa și Ovidiu Ţăran au plănuit o nuntă mare în 2019, iar acum au luat o decizie neaşteptată

Îndrăgitul cuplu din Ardeal a recunoscut că pe lângă carieră, își doresc foarte mult să devină părinți, mai ales că sunt într-o relație de opt ani. Ovidiu Țăran și Ioana Clonța au mărturisit că își doresc foarte mult cel puțin un copil, dar, în același timp, se gândesc să și adopte unul atunci când se vor simți pregătiti. Mai mult, cei doi sunt și iubitori de animale și vor ca în viitorul aproapiat să înființeze un adăpost pentru animalele abandonate.

„Din momentul în care a început relația noastră de cuplu, am descoperit multe lucruri și sentimente pe care noi le aveam în comun. Dintre aceste sentimente putem enumera două care ne întristează cel mai tare și anume mila și înduioșarea pe care o avem atunci când întâlnim sau deschidem un subiect referitor la copiii orfani și animalele abandonate pe străzi neavând un adăpost. Pentru a crește frumos și a avea parte de o educație bună și ocrotire din toate punctele de vedere ai nevoie de o familie. Această familie, din păcate, le lipsește multor copii. Noi am avut prilejul de a avea o familie care ne-a oferit iubire, sprijin și ocrotire. Suntem foarte dezamăgiti de unele persoane care nu își asumă responsabilitate de a da naștere unui copil și de a-l crește așa cum este normal.

Noi suntem de părere că cel mai frumos dar primit de către o familie de la Dumnezeu este acela de a avea un copil. Și noi ne dorim acest lucru în viitor, iar dacă Bunul Dumnezeu nu ne va binecuvânta cu un copil, atunci o să devenim părinții unui copil care are nevoie de o familie. Un sentiment profund este acela de a simți dragostea unui animal față de stăpânul său. La fel cum am etalat sentimentele noastre față de copiii orfani, aceleași sentimente le avem față de animalele abandonate. Ne întristăm când vedem atâta răutate în jurul nostru, fiind foarte ușor să alungi sau chiar să lovești un animăluț care nu are nicio vină că s-a născut și a ajuns în stradă, dar mai greu este să îi arunci o bucată de pâine și să îi oferi o mângâiere sau un adăpost dacă ai posibilitate. Dacă toate lucrurile decurg așa cum trebuie în cariera noastră muzicală, ne dorim să înfiintăm un adăpost pentru animalele abandonate. Haideți să încercăm cu toții să ne punem în situația copiilor și animalelor abandonate. Sperăm că acest mesaj să ajungă la inimile voastre. Nu este greu să fii un om bun!”, ne-au declarat Ioana Clonța și Ovidiu Țăran.

Ioana Clonţa și Ovidiu Ţăran s e pregatesc de nunta mare

Dupa aproape un deceniu de relatie, cei doi artisti sunt pregătiţi să facă si pasul cel mare: nunta! Isi vor unii destinele in fata lui Dumnezeu in 2019, atunci cand vor avea o nunta mare, cu multi invitati dragi si colegi de breasla.

„Anul 2019 va fi anul in care noi ne vom uni destinele in fata Lui Dumnezeu. Așteptăm cu nerăbdare acest moment fiind unul foarte important. Nunta noastră va avea loc la Alba Iulia, fiind o nuntă cu mulți invitați, iar tot ceea ce tine de partea culinara, distractie și buna dispoziție vom avea grija sa nu lipsească. Suntem foarte nerăbdători sa ne vedem visul realizat, acela de a forma o familie fericita și împlinita”, au declarat cei doi artisti din Ardeal.