Ioana Filimon, locul 1 la Miss Global Model of the World!

Ioana Filimon, tânăra care a fost desemnată, în urmă cu doi ani, cea mai sexy femeie din România, a câștigat cel mai titrat concurs de frumusețe, Miss Global Model of the World.(CITEȘTE ȘI: MISS ROMÂNIA IOANA FILIMON A ”INCENDIAT” PLAJA DIN MAMAIA. ATENȚIE, IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EROTIC!)

Fotomodelul Ioana Filimon a reușit o performanță de zile mari. Timișoreanca a ocupat locul întâi la una dintre cele mai prestigioase competiții de frumusețe, care s-a desfășurat în perioada 17-29 octombrie, în Antalya.

Datorită fizicului de invidiat cu care a înzestrat-o mama natură, bruneta a reușit, cu lejeritate, să-și surclaseze contracandidatele și să ocupe cea mai înaltă treaptă a podiumului.(NU RATA, AICI: SUPER-IMAGINI CU BOȘII “FILIEREI OLANDEZE”. EI VOR SĂ IA 1,6 MILIARDE € DIN ROMÂNIA!)

”Eu am câștigat locul întâi. Am avut cinci probe. Proba de talent, unde am dansat în făină, prezentarea costumului național, prezentare în costum de baie, prezentare rochie de zi și rochie de seară. În fiecare zi vizitam diferite locuri din Antalya și aveam cam cinci ore de repetiții pentru finală”, a declarat Ioana Filimon, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„Îmi place să am o viaţă mai agitată“