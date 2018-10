Super-imagini cu boșii “Filierei olandeze”. Ei vor să ia 1,6 miliarde € din România!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, super-imagini cu boșii “Filierei olandeze”. Ei vor să ia 1,6 miliarde de euro din țara noastră! Fostul general Dan Dumitru este apropiat de această mega-afacere, iar Traian Băsescu a vorbit în acest caz de “manevre mafiote”. Olandezii acuză România că este o țară coruptă, dar ei sunt gata să dea un “tun” colosal. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

România ar urma să achiziționeze patru corvete și să modernizeze cele două fregate aflate în dotarea armatei, proceduri pentru care va plăti aproximativ 1,6 miliarde de euro. În cursa pentru dotarea Forțelor Navale Române s-ar fi înscris și grupul Damen din Olanda. Ministerul Apărării a anunțat recent că noul termen estimat pentru finalizarea procedurii de achiziție aferentă programului de înzestrare esențial “Corveta multifuncțională” este 15 noiembrie 2018.

Bine informat, așa cum a fost, de altfel, tot timpul, Traian Băsescu nu a mai rezistat și a tras un semnal de alarmă, prin care a ales să denunțe “Filiera olandeză”, care vrea să ia nu mai puțin de 1,6 miliarde de euro din țara noastră. Fostul general Dan Dumitru nu este străin de această mega-afacere, iar fostul președinte al României a vorbit în acest caz despre “manevre mafiote”.

Conform unor surse bine informate, Dan Dumitru lucrează pe Damen Mangalia (filiala din România a gigantului Damen). Cum a ajuns aici? Acționar al șantierului naval Mangalia, statul a renunțat la conducerea companiei în favoarea olandezilor de la Damen. Ulterior, olandezii au numit la șefia șantierului două nume importante din serviciile de informații românești.

Anume Dorin Grosu, vicepreşedintele Consiliului de Administrație al Damen Shipyards Mangalia, fost şef al „Doi şi-un sfert” şi ofiţer de informaţii al Armatei, și Dan Dumitru, general SIE în rezervă. Astfel că ultimul este o persoană importantă pentru Damen Mangalia, motiv pentru care nu trebuie să surprindă faptul că are cunoștință despre actualul proiect, prin care “Filiera olandeză” încearcă să intre în posesia colosalei sume de 1,6 miliarde de euro.

Mark Rutte și Kommer Damen, boșii “Filierei olandeze”!

Boșii “Filierei olandeze” ar fi premierul olandez Mark Rutte și Kommer Damen, proprietarul Grupului de șantiere navale Damen. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat cum au procedat cei doi, care ar fi extrem de apropiați, în China și Vietnam, în scopul de a încheia contracte de tipul celui pe care îl vor acum finalizat și pe plaiurile autohtone. Au fost personal în cele două țări asiatice pentru a face cărțile.

Pe 17 iunie, premierul Mark Rutte și Kommer Damen au fost în Vietnam în scopul de a încheia un contract în valoare de 200 de milioane de dolari. La fel au procedat și în China, pe baza unui contract de 39,5 miliarde de euro. Acum pun la zid România. Ne acuză că suntem o țară coruptă, dar ei refuză să se uite în propria ogradă. Scandalul pare gestionat foarte bine, de cei doi, și acum la noi.

Aceasta pare să fie rețeta. Au procedat la fel în China și Vietnam, dar și în alte țări. Acum sunt gata să dea un "tun" de miliarde și în România. Unde sunt aproape să dea lovitura. Din nou împreună. Mai ales că fostul general Dan Dumitru ar fi super-apropiat de proiect. Premierul Mark Rutte pare să fie vârful de lance. El și Kommer Damen sunt boșii "Filierei olandeze".

Susținuți din umbră de Stella Ronner Grubacic, ambasadoarea Olandei la București!

Damen și Rutte ar fi susținuți de nimeni alta decât ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner Grubacic, care, de Revelion, a petrecut într-un anturaj dubios. Conform informațiilor obținute, la momentul respectiv de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Stella Roner Grubacic a discutat personal cu reprezentanţii hotelului de lux Teleferic, patronat de milionarul Ştefan Ţînţ, pentru ca masa ei să fie mutată.

Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. Excelența sa a fost mutată împreună cu familia ei şi cu cea a lui Nelu Iordache la o altă masă, aflată mai în spate, acolo unde muzica nu se auzea atât de tare. La masa la care au stat membrii familiei Grubacic şi cei ai familiei Iordache a luat loc, la un moment dat, şi fostul comisar-şef din cadrul DGA Petru Pitcovici, arestat în trecut pentru că ar fi ajutat reţeaua de traficanţi de cocaină condusă de Dan Chioru, pe numele său real Sandu Simion.

Acum, “Filiera olandeză”, susținută din umbră chiar de Stella Ronner Grubacic, este gata să ia 1,6 miliarde de dolari din țara noastră! Traian Băsescu a intuit ce se întâmplă și, abil, a tras un semnal de alarmă. Dacă se va ține cont de el rămâne de văzut. Fostul președinte a amintit și de anumite poze cu Mark Rutte și Kommer Damen, pe care vi le prezentăm în premieră națională.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, va urmări atent desfășurarea ostilităților și urmează să vă țină la curent.

Ce a scris Traian Băsescu pe Facebook

Traian Băsescu a răbufnit, sâmbătă, pe contul personal de socializare, când a prezentat o succesiune de evenimente care au implicat oficiali olandezi. A început cu vizita premierului Mark Rutte la Bucureşti și a continuat cu remarcile lui Frans Timmermans la adresa corupţiei din România, urmate de raportul Comisiei de la Veneţia, care l-a avut în prim-plan pe Martin Kuijer.

Fostul președinte al României declara ironic că nu crede că “preacinstiţii” olandezi fac presiuni asupra Guvernului României în perspectiva acordării contractului către Damen. Într-o postare care are titlul “Filiera Olandeză – eu nu-i spun filieră mafiotă”, Traian Băsescu i-a pus la zid pe oficialii din Olanda.

Pe data de 12 septembrie 2018 ne vizitează intempestiv Mark Rutte, premierul Olandei, care vine pentru câteva ore la Bucureşti pentru a da o declaraţie în care spunea că suntem o ţară coruptă, deci NU Schengen. Pe 1 octombrie 2018 în Comisia LIBE a Parlamentrului European, olandezul Frans Timmermans pulverizează pur şi simplu România printr-un raport despre corupţie şi stat de drept, raport împănat cu destule inadvertenţe. Pe 22 octombrie 2018, Raportul Final al Comisiei de la Veneţia vine şi susţine inadvertenţele din raportul Timmermans, ba este chiar la un pas să ceară modificarea Constituţiei . Raportor a fost olandezul Martin Kuijer

Ultimul eveniment din lista sa este cel conform căruia „pe 26 octombrie 2018 compania olandeză Damen, suspectată şi anchetată pentru corupţie, se aştepta să primească un contract de 1,6 miliarde euro de la Guvernul României”, iar “decizia a fost amânată până pe 15 noiembrie 2018”.

“Eu nu cred că «preacinstiţii» olandezi Mark Rutte, Frans Timmermans şi Martin Kuijer, s-au concertat pentru a face presiuni asupra Guvernului României în perspectiva acordării contractului de 1,6 miliarde euro către firma olandeză Damen, mai ales că aceasta este suspectată şi anchetată pentru corupţie. Nu cred nici că fotografiile apărute în presă cu Mark Rutte şi proprietarul Damen au semnificaţie nu… sunt doar aşa… ca să nu greşim câştigătorul”, a scris, ironic, fostul președinte al României.

Traian Băsescu mai declară, în sitlu-i caracteristic, că se aşteaptă ca “preacinstiţii” olandezi Mark Rutte şi Frans Timmermans să acuze țara noastră de corupţie dacă “penalii” de la Damen ar primi contractul de 1,6 miliarde euro pentru armată.

“Dacă vrem în Schengen, eliminăm olandezii «penali» de la Damen”, a fost concluzia sarcastică a fostului președinte al României.

Ambasada Olandei, printre cele şapte ambasade europene care au transmis îngrijorări privind legile justiţiei

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Olandei şi Suediei în România au transmis, în decembrie 2017, un comunicat comun, în care atrăgeau atenţia că modificarea în Parlament a legilor justiţiei, precum şi amendamentele depuse la Codurile Penale, riscă să pună în pericol progresele făcute de ţara noastră în domeniul reformelor din justiţie.

„Noi, reprezentanţi ai ţărilor partenere din Uniunea Europeană, dorim să ne reafirmăm apartenenţa la destinul nostru comun împreună cu România, bazat pe valori comune şi în special pe statul de drept.

Recunoaştem că România a făcut, în ultimul deceniu, progrese semnificative în ceea ce priveşte construirea unui parcurs şi aplicarea unor reforme credibile în domeniul justiţiei. Cu toate acestea, convingerea noastră este că legile adoptate recent privind reforma justiţiei, în forma lor actuală, precum şi recentele amendamente propuse la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, riscă să pună în pericol aceste progrese.

La reuniunea Consiliului din 12 decembrie, Uniunea Europeană a adoptat concluzii pe tema Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) cu privire la reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei în România. Concluziile subliniază, în special, «necesitatea predictibilităţii, a transparenţei depline şi a consultărilor incluzive» în ceea ce priveşte reforma justiţiei, în conformitate cu prevederile raportului Comisiei Europene din cadrul MCV. În plus, Consiliul solicită României să evite orice pas înapoi.

În acest context, facem apel la părţile implicate în proiectul de reformă a justiţiei să evite orice acţiune care ar putea duce la slăbirea independenţei sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei şi să ceară, fără întârziere, avizul necesar al Comisiei de la Veneţia, pentru a menţine astfel independenţa sistemului judiciar şi a păstra intact procesul de reformă în general.

Avem încredere că toţi actorii politici implicaţi vor acorda atenţia cuvenită acestor preocupări legitime, în concordanţă cu angajamentul nostru european comun, şi vom fi în continuare gata să sprijinim România în eforturile ei de a reafirma acest angajament", se arăta în textul comunicatului comun trimis de cele şapte ambasade europene, referitor la modificarea legilor justiţiei.

Cine este Kommer Damen

Născut în anul 1944, Kommer Damen este un miliardar olandez și boss-ul de la Damen Shipyards. Are patru copii și locuiește în Gorinchem, Olanda, oraș unde este cetățean de onoare, titlu pe care l-a primit în 2017. Anul trecut avea o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari. În fiecare an, compania sa construiește aproximativ 180 de nave. Kommer Damen are legături strânse cu Mark Rutte, premierul Olandei. Cei doi ar fi, așa cum am mai precizat, boșii “Filierei Olandeze”. Iar în spatele lor s-ar afla ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner Grubacic. Ei vor să ia, acum, 1,6 miliarde € din România!

Cum tratează Olanda problema corupției din România

Olanda este statul care s-a opus, tot timpul, ca România să intre în Schengen. A condiționat mereu acest lucru de obținerea unor rapoarte MCV pozitive, deși nu există nicio legătură între cele două subiecte.

Principala îngrijorare a Olandei legată de România este corupția, ei fiind curați ca lacrima… „Nu în acest moment. Suntem împotrivă. Sunt încă prea multe temeri privind controlul frontierelor și corupția”, a spus Mark Rutte, rugat să comenteze afirmaţia lui Jean-Claude Juncker privind primirea României și Bulgariei în Schengen.

Frans Timmermans: “Reprezentanții, după ce că sunt hoți, sunt atât de proști încât…”

În urmă cu mai multe săptămâni, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a afirmat că România este ținută pe loc de faptul că nu există suficienți oameni cinstiți și competenți care să o administreze.

“Problema României este una tipică pentru țările din lumea a treia, adică pentru acele țări din Africa și Asia care, desi sunt pline de resurse naturale, se zbat în cea mai cruntă sărăcie din cauza prostiei și a hoției care colcăie în acele țări. Deși părea că mergeți pe drumul cel bun, în ultimul an ați regresat enorm din cauza resursei umane de proastă calitate care a ajuns în fruntea țării. Această resursă umană e de o calitate atât de jalnică încât reprezentanții ei, după ce că sunt hoți, sunt atât de proști încât își închipuie că pot păcăli pe toată lumea, deși ei nu sunt capabili să comunice nici măcar în limba maternă. Dacă nici acum nu pricepeți, înseamnă că nu mai e nimic de făcut, vă salut și n-am cuvinte! Nimeni nu vă poate face binele cu forța…”, a fost declarația incredibilă a lui Frans Timmermans.

În concluzie, oficialii olandezi au impresia că-și pot permite absolut orice în România. Inclusiv să ne jignească! Pentru că probabil ei sunt, așa cum i-a catalogat Traian Băsescu, “preacinstiți”. Acum, după tunurile financiare date în China, Vietnam și alte țări, vor să “lovească” și în România! Rămâne de văzut dacă vor și reuși. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu acest scandal fără precedent, asupra căruia fostul președinte al țării a tras un important semnal de alarmă!