Ioana Filimon s-a despărțit de iubit „În orice relație nu există doar un vinovat”

Ioana Filimon s-a despărțit de iubitul ei. Fosta Miss Univers nu a vrut să vorbească prea mult despre această relație, însă spune că a învățat de pe urma ei.

Invitată la Teo Show, fosta Miss Univers i-a spus celebrei Teo Trandafir că nu are sens că o persoană să stea să plângă ani întregi după trecut. Aceasta a sugerat că este bine să mergi mai departe, oricât de greu ar fi.

„În orice relație nu există doar un vinovat.(…) Nu vreau să vorbesc, hai să fim veseli, să zâmbim.(…). Vorbeam cu cineva ca fapt divers. Nu cred că trebuie să stai un an să suferi, să jelești, pentru că e mult mai rău, dar totuși trebuie să stai puțin să gândești unde ai greșit și ce ai greșit ca să știi pe viitor, să nu mai repeți sau măcar să conștiențizezi greșeala făcută”, a declarat Ioana Filimon la Kanal D.

„Despărțiri, împăcări au tot fost, nu e ca și cum a început la mine și se termină la mine. Sper ca toate experiențele din viață să fi fost o lecție pentru mine și nu doar asta, de-a lungul vieții, toate greșelile pe care le-am făcut. Am făcut și eu greșeli, nu e om fără greșeală, aș fi ipocrită să spun asta, dar important e că știu ce am greșit și unde am greșit și sper să nu mai repet.”, a declarat Ioana Filimon la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D

Sursă foto: Instagram