Ioana Ginghină, din nou în fața altarului. Când va avea loc nunta fostei soții a lui Alexandru Papadopol

După 5 ani de la divorțul de actorul Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină va ajunge din nou în fața altarului. Cristi Pitulice este bărbatul alături de care a decis că este momentul să devină, pentru a treia oară, soție. Cei doi urmează să se căsătorească în luna septembrie, eveniment ce s-a lăsat mult așteptat.

În urmă cu 5 ani, la vârsta de 41 de ani și după 12 ani de căsnicie alături de Alexandru Papadopol, viața Ioanei Ginghină avea să se schimbe la 180 de grade. S-a trezit singură într-o relație ce părea să se fi consumat de mult timp, confruntându-se cu un gol imens și cu multe întrebări fără răspuns. Deși se afla într-un moment de cumpănă al vieții ei, actrița a reușit să-și capete curajul de a începe o nouă viață, de a pune la bătaie un nou plan de viitor.

„Acum cinci ani, la vârsta de 41 de ani, după 12 ani de căsătorie și cu o fetiță minunată de 10 ani, Ruxandra, viața mea a luat o întorsătură neașteptată. M-am trezit singură, confruntându-mă cu un gol imens în suflet și cu multe întrebări fără răspuns. Divorțul a fost un cutremur care mi-a distrus lumea pe care o cunoșteam. Credeam că am tot, familia perfectă. Dar, iată cum într-un moment am pierdut tot: familia și, prin prisma despărțirii, și casa în care construisem atâtea amintiri.

Deși a trecut prin momente în care a crezut că nu mai are vârsta potrivită pentru planuri mărețe, Ioana Ginghină a ajuns la concluzia că viața nu se termină după o despărțire, ci doar capătă o nouă formă și că fiecare sfârșit este, de fapt, un nou început.

„Însă, în acel moment de haos și incertitudine, am găsit curajul de a începe de la capăt, de a-mi face un plan. Am înțeles că viața nu se termină după o despărțire, ci doar capătă o nouă formă.

Am descoperit că nu ești niciodată prea matură, ca să nu zic „bătrână’ pentru a începe de la zero și că fiecare sfârșit este, de fapt, un nou început. În ciuda durerii, nu mi-am pierdut încrederea în oameni și în bărbați”, a mai scris Ioana Ginghină pe blog.

Ioana Ginghină: ”Îmi doresc să nu am niciun stres la nuntă”

După 5 ani de la divorțul de actorul Alexandru Papadopol și 2 ani de relație cu actualul partener, Ioana Ginghină este pregătită de o nouă viață. Actrița va spune din nou ”DA” și este mai decisă ca niciodată să ajungă, iar, în fața altarului. Cristi Pitulice este bărbatul alături de care ea își va întemeia o nouă familie. Nunta ar putea avea loc pe 21 septembrie, chiar de ziua de naștere a actriței.

„Încă nu am idee de rochie. Mă întreb când s-a transformat acest moment al bucuriei și al dragostei în stresul rochiilor, florile, mărturii, dansul mirilor… Îmi doresc să nu am niciun stres cu această nuntă. Vreau să-mi aducă numai bucurie”, a declarat Ioana Ginghină, pentru viva.ro.

Se spune că trecutul nu are ce căuta în prezent, iar Ioana Ginghină nici nu vrea să audă de prezența fostului soț la nunta ei. Pe principiul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, actrița nu s-ar bucura dacă la nunta cu viitorul soț ar apărea vreo fostă iubită de-a acestuia.

„Nu îl invit pe fostul soț. Ideea este că eu nu am nicio problemă să vină Alexandru, dar mă gândesc că l-ar deranja pe Cristi. Eu nu aș accepta nicio fostă de-a lui, mă pun în pielea lui. De ce să vină? Am avut banchet la Ruxandra și ne-au chemat și pe noi, părinții, să facem o poză.

Am fost cu Alexandru, am făcut o poză toți trei și am zis că vreau și eu o poză singură, să o înrămez și ar fi culmea să o înrămez cu toți trei. Am postat doar eu cu copilul, deși era și Alexandru acolo”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV.

