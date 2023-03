Ioana Ginghină, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! Ce decizie neașteptată a luat vedeta: „De aici a plecat discuția”

Nu mai este mult până când Ioana Ginghină și Cristi Pitulice își vor uni destinele și în mod oficial. După o relație de câțiva ani, cei doi au decis că este momentul să fac și pasul cel mare, așa că au fixat data nunții. Totul va avea loc în luna septembrie a acestui ani, iar nunta celor doi o să fie una atipică.

Deși nunta se apropie cu pași repezi, Iona Ginghină nu își face prea multe griji pentru marele eveniment. Actrița a mai trecut prin emoțiile unui astfel de eveniment, așa că de această dată a decis să nu se mai streseze și a optat pentru o nuntă atipică. Mai exact, actrița nu își mai dorește un eveniment grandios, ci unul cât mai restrâns.

Spre surprinderea multora, nunta va avea loc chiar în curtea casei actriței. Iona Ginghină și Cristi Pitulice își doresc să aibă aproape doar familia și câțiva prieteni, așa că numărul invitaților nu va sări de 50 de persoane.

„Trebuie să intre în curtea noastră, deci sigur nu va fi o nuntă mare. De aici a plecat discuția, de ziua mea au fost undeva în jur de 20 de prieteni, printre care și sora lui Cristi și sora mea și un pic din familie. Deci vor mai fi în plus părinții și, probabil, niște prieteni de-ai lui Cristi, că atunci erau mai mult prieteni de-ai mei, fiind ziua mea. Deci undeva 40 – 50 de persoane maximum”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit playtech.ro.

Ioana Ginghină, fără rochie de mireasă

Ioana Ginghină spune că singurul lucru ce o interesează în legătură cu nunta este ca toată lumea să se distreze. Așa că actrița nu se stresează nici măcar în ceea ce privește ținuta din ziua cea mare. Încă nu a ales rochia, dar știe sigur că aceasta se va asorta cu perechea de ciocate albe pe care își dorește să o poarte.

Actrița a declarat că va alege, cel mai probabil, o rochie în genul boho style, pe care să o mai poată purta apoi și la alte evenimente.

„Este singura nuntă la care mă interesează ce se întâmplă efectiv și nu neapărat cum mă îmbrac, ce fac, în ce sens. Am niște ciocate albe, pe care cred că le voi purta, pentru că în curte la mine numai cu niște ciocate sau teniși ceva, alea vor fi probabil, deci atât am: încălțările! O să fie o rochie mai boho style, acum că am părul lung, probabil, o împletitură romantică și cam atât, adică o rochie pe care să o pot purta după aceea”, a mai spus Ioana.

