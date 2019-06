Ioana Ginghină și Alex Papadopol au decis cum vor împărți vila de 200.000 de euro, după divorț

Iată că nimic nu a mai stat în fața demersului făcut de actorul Alex Papadopol, care și-a dorit să divorțeze cât mai repede de femeia alături de care a trăit în ultimii 12 ani. Cei doi urmează să divorțeze, iar în privința partajului par să se fi înțeles.

Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol vor divorța la notar, săptămâna viitoare, și tot atunci se vor înțelege și asupra partajului pe bunurile comune. Ioanei i-a fost imposibil să vorbească până acum cu cel care încă îi mai este soț doar pentru câteva zile, și asta pentru că Papadopol refuză vehement să comunice cu ea, singura cale comună fiind prin avocați.

Cei doi au locuit într-o vilă evaluată la aproximativ 200.000 de euro. În cazul în care el are pretenţie asupra imobilului, se pare că, potrivit unor surse apropiate cuplului, Ioana Ginghină este de acord să vândă şi să împartă banii. Nu ar fi o problemă pentru ea, dat fiind faptul că are un apartament cu două camere încă dinainte de căsătorie, unde se poate muta cu Ruxandra, susține spynews.ro.

Papadopol ”vrea să-și trăiască viața”

De asemenea, privind bunurile comune, din partea Ioanei Ginghină nu există pretenţii şi, mai mult, îşi doreşte custodia comună.

Însă, o persoană apropiată cuplului a făcut mărturisiri șocante. Actorul ar fi decis să se despartă de soția lui, deoarece “vrea ea să-și trăiască viața”. Ioana și fiica lor sunt foarte afectate de ceea ce se întâmplă și merg la psiholog.

Vila în care au locuit împreună lângă Bucureşti (evaluată la aproximativ 200.000 de euro – n.r.) e a amândurora şi dacă el are pretenţii asupra imobilului, ea e gata să vândă şi să împartă banii. Ioana are de dinainte de căsătorie un apartament cu două camere unde se poate muta oricând cu Ruxi. Actriţa nu are nici o pretenţie asupra bunurilor comune şi îşi doreşte custodia comună pentru fetiţa lor. Ioana îşi doreşte doar să aibă din nou o viaţă liniştită şi să se ocupe de educaţia celei mici. Ea suferă enorm că socrii ei, părinţii lui Papi, cărora le spune «mamă» şi «tată», nu au sunat-o nici măcar o dată să o întrebe ce s-a întâmplat de fapt şi nici nu au încercat o mediere în familie. Deşi nu le-a reproşat nimic, Papi a rupt orice legătură cu Ioana şi cu Ruxi”, a mărturisit o sursă pentru Click.ro.