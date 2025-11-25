Acasă » Știri » Ioana Grama, mărturisiri despre cel mai dur episod din viața ei: „Plângeam și mă rugam”

Ioana Grama, mărturisiri despre cel mai dur episod din viața ei: „Plângeam și mă rugam”

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 12:19
Ioana Grama, mărturisiri despre cel mai dur episod din viața ei: „Plângeam și mă rugam”
Foto: Instagram
Ioana Grama a făcut mărturisiri despre un aspect al vieții ei total neștiut de fani. Influencerița a vorbit despre etapa grea a vieții ei prin care a fost nevoită să treacă recent. Află toate detaliile în articol!

Majoritatea influencerilor aleg să arate în mediul online părțile frumoase din vieților lor. Ioana Grama se numără printre cei care a spart barierele. Bruneta și-a deschis sufletul și a abordat subiecte mai sensibile pentru a arăta că, uneori, viața nu e așa de roz cum pare în fotografiile care adună zeci de mii de reacții.

Ioana Grama, mărturisiri despre o perioadă grea din viața ei

Mai mult, pentru că vrea să fie un exemplu pentru toți cei care trec prin perioade grele și au impresia că nu mai ies la suprafață, Ioana Grama a vorbit despre un episod foarte recent din viața ei.

Influencerița a povestit că a trecut foarte recent prin momente extrem de dificile în care s-a rugat să își revină. După aceste trăiri dure, ea s-a decis să împărtășească cu fanii ce a simțit. Ea a vrut să le transmită fanilor următorul mesaj: este absolut normal ca mintea și corpul să cedeze, iar noi trebuie să le oferim timp să își revină și să nu ne așteptăm la vindecare peste noapte.

„Acum 10 zile am fost atât de low psihic și fizic încât plângeam și mă rugam lui Dumnezeu să treacă odata zilele, să mă simt din nou EU, plină de viață, așa cum mă știu, cum mă știe toată lumea. Ultimele 3 săptămâni mi-au arătat ceva ce uitam mereu: că vindecarea nu vine peste noapte și că nu poți forța corpul sau mintea să fie bine atunci când nu pot. Trebuie să ai răbdare, să iei lucrurile pas cu pas, să lași fiecare zi să fie exact cum este ea, fără să îți mai pui presiune inutilă și fără să te învinovățești că nu funcționezi la capacitate maximă”, a spus Ioana Grama.

Influencerița a mai spus că acum este bine și că a învățat cum să își asculte corpul pentru a se ridica din nou de jos.

„Am înțeles că lucrurile chiar se așează atunci când încetăm să ne mai luptăm cu ele. Că timpul știe să repare ce nu putem noi sa controlăm.

Acum sunt bine, simt că revin la mine, la energia mea, la bucuria mea. Cred că uneori avem nevoie de astfel de opriri “forțate” ca să ne amintim cât de important este să ne dăm timp timpului, să ne ascultăm corpul și să ne dăm voie să înflorim din nou, în ritmul nostru.”, a mai spus Ioana Grama.

