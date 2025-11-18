Acasă » Știri » Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”

Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 18:25
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”

Ioana Grama, o influenceriță cunoscută de la noi, trece prin clipe dificile. Bruneta a postat imagini în care apare cu perfuzia la mână și le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat. Află în articol motivul!

Ioana Grama este una dintre cele mai active influencerițe de la noi. Bruneta a reușit să se facă remarcată de-a lungul timpului și să adune o comunitate mare de fani care o iubesc și care vor să știe tot ce se petrece în viața ei. Ea a fost într-o relație cu fotbalistul Gabriel Torje și a reușit să evolueze în mediul online după despărțirea de el.

Ioana Grama și-a îngrijorat fanii

Recent, Ioana Grama și-a îngrijorat fanii cu postarea pe care a făcut-o. Ea obișnuiește să își țină urmăritorii la curent cu activitățile sale de zi cu zi. Bruneta s-a postat cu o perfuzie la mână și a mărturisit că are nevoie de puțină energie pentru a putea să participe la un eveniment, asta pentru că nu s-a simțit bine în ultima perioadă.

Cu toate că trece printr-o perioadă mai sensibilă din punct de vedere al sănătății, influencerița își onorează toate invitațiile și își respectă promisiunile. Fanii sunt obișnuiți cu conținutul pozitiv pe care aceasta îl face și cu modul în care îi încurajează să se bucure de viață indiferent de probleme.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...

„În seara asta, trebuie să îmi fac prezența la un eveniment și am zis că mi-ar prinde bine puțină energie ca să supraviețuiesc printre oameni. Astăzi nu m-am simțit foarte bine, spre deosebire de ieri, dar m-am obișnuit. Una caldă, una rece”, a scris influencerița în descrierea postării.

Postarea făcută de Ioana Grama. Sursă: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Ce intervenții estetice și schimbări și-a făcut Ioana Grama în ultimii ani. Totul s-a întâmplat după naștere

Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”

Tags:
Iți recomandăm
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Știri
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Știri
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a…
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
Mediafax
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală....
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Mediafax
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici ...
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața ...
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din ...
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei
Vezi toate știrile
×