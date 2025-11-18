Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”

Ioana Grama, o influenceriță cunoscută de la noi, trece prin clipe dificile. Bruneta a postat imagini în care apare cu perfuzia la mână și le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat. Află în articol motivul!

Ioana Grama este una dintre cele mai active influencerițe de la noi. Bruneta a reușit să se facă remarcată de-a lungul timpului și să adune o comunitate mare de fani care o iubesc și care vor să știe tot ce se petrece în viața ei. Ea a fost într-o relație cu fotbalistul Gabriel Torje și a reușit să evolueze în mediul online după despărțirea de el.

Ioana Grama și-a îngrijorat fanii

Recent, Ioana Grama și-a îngrijorat fanii cu postarea pe care a făcut-o. Ea obișnuiește să își țină urmăritorii la curent cu activitățile sale de zi cu zi. Bruneta s-a postat cu o perfuzie la mână și a mărturisit că are nevoie de puțină energie pentru a putea să participe la un eveniment, asta pentru că nu s-a simțit bine în ultima perioadă.

Cu toate că trece printr-o perioadă mai sensibilă din punct de vedere al sănătății, influencerița își onorează toate invitațiile și își respectă promisiunile. Fanii sunt obișnuiți cu conținutul pozitiv pe care aceasta îl face și cu modul în care îi încurajează să se bucure de viață indiferent de probleme.

„În seara asta, trebuie să îmi fac prezența la un eveniment și am zis că mi-ar prinde bine puțină energie ca să supraviețuiesc printre oameni. Astăzi nu m-am simțit foarte bine, spre deosebire de ieri, dar m-am obișnuit. Una caldă, una rece”, a scris influencerița în descrierea postării.

