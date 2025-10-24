Ioana Grama, pregătită să devină mamă pentru a doua oară? Cum s-a afișat influencerița

Ioana Grama își mai dorește un copil? Vedeta a făcut un gest care a atras atenția urmăritorilor. Iată ce imagine a postat aceasta!

Ioana Grama se numără printre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, cu o comunitate de urmăritori activi pe diverse platforme de socializare. Popularitatea sa nu se datorează doar prezenței sale online, ci și modului în care reușește să împărtășească momente din viața personală, în special legate de familia sa. Vedeta este mamă a unei fetițe, alături de care formează un cuplu inseparabil. Cele două petrec mult timp împreună, iar interacțiunile lor arată o relație armonioasă și plină de afecțiune.

Ioana Grama își mai dorește un copil?

Recent, Ioana Grama a fost la un eveniment unde a fost prezentă și prietena Maria Vigheciu, care a anunțat de curând că este însărcinată. Gestul Ioanei de a-și așeza mâna pe burtica Mariei a atras atenția fanilor, fiind interpretat într-un mod ludic și simbolic, conform unor superstiții populare legate de fertilitate și noroc. Această scenă a fost primită cu entuziasm.

„Am pus mâna că poate se ia”, a scris Ioana Grama la postare.

În ceea ce privește viața personală, Ioana Grama se află într-o relație stabilă, iar această legătură pare să-i ofere sprijin și echilibru. Partenerul său contribuie la starea generală de mulțumire și împlinire a vedetei, iar aceasta se bucură de o viață familială armonioasă, împărțind timp și atenție între cariera online și responsabilitățile de mamă. Pentru mulți dintre fanii săi, imaginea unei mame fericite și dedicate, care reușește să gestioneze atât viața profesională, cât și cea personală, reprezintă un exemplu demn de urmat. Și cine știe… poate în viitorul apropiat chiar „se ia” și la Ioana Grama.

În acest context, se remarcă și dorința vedetei de a-și extinde familia. Aceasta a lăsat să se înțeleagă că ia în considerare posibilitatea de a avea un al doilea copil.

