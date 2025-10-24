Acasă » Știri » Ioana Grama, pregătită să devină mamă pentru a doua oară? Cum s-a afișat influencerița

Ioana Grama, pregătită să devină mamă pentru a doua oară? Cum s-a afișat influencerița

De: Anca Chihaie 24/10/2025 | 21:58
Ioana Grama, pregătită să devină mamă pentru a doua oară? Cum s-a afișat influencerița
Foto: Instagram

Ioana Grama își mai dorește un copil? Vedeta a făcut un gest care a atras atenția urmăritorilor. Iată ce imagine a postat aceasta!

Ioana Grama se numără printre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, cu o comunitate de urmăritori activi pe diverse platforme de socializare. Popularitatea sa nu se datorează doar prezenței sale online, ci și modului în care reușește să împărtășească momente din viața personală, în special legate de familia sa. Vedeta este mamă a unei fetițe, alături de care formează un cuplu inseparabil. Cele două petrec mult timp împreună, iar interacțiunile lor arată o relație armonioasă și plină de afecțiune.

Ioana Grama își mai dorește un copil?

Recent, Ioana Grama a fost la un eveniment unde a fost prezentă și prietena Maria Vigheciu, care a anunțat de curând că este însărcinată. Gestul Ioanei de a-și așeza mâna pe burtica Mariei a atras atenția fanilor, fiind interpretat într-un mod ludic și simbolic, conform unor superstiții populare legate de fertilitate și noroc. Această scenă a fost primită cu entuziasm.

Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Am pus mâna că poate se ia”, a scris Ioana Grama la postare.

Foto: Instagram

În ceea ce privește viața personală, Ioana Grama se află într-o relație stabilă, iar această legătură pare să-i ofere sprijin și echilibru. Partenerul său contribuie la starea generală de mulțumire și împlinire a vedetei, iar aceasta se bucură de o viață familială armonioasă, împărțind timp și atenție între cariera online și responsabilitățile de mamă. Pentru mulți dintre fanii săi, imaginea unei mame fericite și dedicate, care reușește să gestioneze atât viața profesională, cât și cea personală, reprezintă un exemplu demn de urmat. Și cine știe… poate în viitorul apropiat chiar „se ia” și la Ioana Grama.

În acest context, se remarcă și dorința vedetei de a-și extinde familia. Aceasta a lăsat să se înțeleagă că ia în considerare posibilitatea de a avea un al doilea copil.

(CITEȘTE ȘI: IOANA GRAMA, VACANȚĂ DE VIS ÎN ITALIA. CU CE STAR INTERNAȚIONAL S-A ÎNTÂLNIT CHIAR LA HOTELUL UNDE ERA CAZATĂ)

 

 

Tags:
Iți recomandăm
Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse”
Știri
Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse”
Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața
Știri
Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
Mediafax
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de...
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
Gandul.ro
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești...
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură de Xi Jinping”
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al...
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR...
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Mediafax
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Click.ro
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună.
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde
Fanatik.ro
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki...
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și...
Românii care nu vor primi buletin cu cip. MAI va elibera vechiul tip de buletin doar acestor 5 categorii
Capital.ro
Românii care nu vor primi buletin cu cip. MAI va elibera vechiul tip de buletin...
Cine sunt victimele accidentului groaznic de pe E85. Un politician AUR și prietenul său au murit striviți de TIR
Romania TV
Cine sunt victimele accidentului groaznic de pe E85. Un politician AUR și prietenul său au...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl...
Fantoma doamnei Ruxandra. Legenda Palatului Sturdza de la Miclăușeni, castelul blestemat al Moldovei
evz.ro
Fantoma doamnei Ruxandra. Legenda Palatului Sturdza de la Miclăușeni, castelul blestemat al Moldovei
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
Gandul.ro
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3...
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
radioimpuls.ro
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat...
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru a scăpa total de impozit
Fanatik.ro
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru...
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carmen Tănase promite spectacol la masa juraților de la “Românii au talent”. Cum și-a negociat ...
Carmen Tănase promite spectacol la masa juraților de la “Românii au talent”. Cum și-a negociat intrarea la Pro TV: “Probabil că o să mă și înjure unii”
„Tăurașul Emi”, milionarul închipuit, val de jigniri, după ce a fost refuzat de o creatoare de ...
„Tăurașul Emi”, milionarul închipuit, val de jigniri, după ce a fost refuzat de o creatoare de modă. O altă victimă povestește cum a ajuns cu forța în casa lui
Fosta soţie a lui Lino Golden, lăsată cu ochii în soare chiar înainte să plece la show-ul de la ...
Fosta soţie a lui Lino Golden, lăsată cu ochii în soare chiar înainte să plece la show-ul de la PRO TV, dar… SURPRIZĂ TOTALĂ! Delia visează la o împăcare cu EX-ul pe care l-a umilit public!
Au bifat prima vacanță în trei cu frumosul de la Maramu’. Ilinca Vandici l-a ”făcut tată” ...
Au bifat prima vacanță în trei cu frumosul de la Maramu’. Ilinca Vandici l-a ”făcut tată” deja pe noul iubit! Cine este acesta
Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi ...
Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse”
Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața
Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața
Vezi toate știrile
×