Ce intervenții estetice și schimbări și-a făcut Ioana Grama în ultimii ani. Totul s-a întâmplat după naștere

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 12:15
Foto: Instagram
Ioana Grama a recunoscut! Una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online românesc a atras din nou atenția urmăritorilor săi după ce a decis să vorbească deschis despre schimbările prin care a trecut de-a lungul anilor.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, vedeta a lămurit numeroase curiozități legate de intervențiile estetice, dar și de aspecte legate de stilul ei de viață și greutatea actuală. De-a lungul carierei sale, Ioana Grama a promovat constant ideea de autenticitate și echilibru între îngrijire personală și acceptare de sine. Chiar dacă a apelat la estetician pentru a corecta anumite mici imperfecțiuni, influencerița a subliniat mereu importanța încrederii în propria persoană și a unei atitudini pozitive față de corpul propriu.

Câte operații estetice are Ioana Grama

Ioana Grama nu a ascuns faptul că a apelat la anumite proceduri estetice de-a lungul timpului. După ce a devenit mamă, influencerița a dorit să-și îmbunătățească anumite trăsături și să își recapete încrederea în propriul corp. Astfel, ea a urmat câteva tratamente noninvazive, printre care se numără injectările cu botox și acid hialuronic, dar și alte proceduri de întreținere facială.

Pe lângă aceste mici retușuri, Ioana Grama a recunoscut că a trecut și prin două intervenții chirurgicale mai complexe, o rinoplastie și un implant mamar. Schimbările nu au fost însă radicale, influencerița dorind să își păstreze trăsăturile naturale și să mențină un aspect armonios. Fanii au putut observa diferențele și datorită unei imagini mai vechi, publicate chiar de ea, realizată în urmă cu aproximativ opt ani. Fotografia a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, mulți admiratori remarcând că transformarea este subtilă, dar vizibilă în detaliile feței.

Ioana Grama/Foto: Instagram

„Îți mulțumesc mult. Nu știu exact câte kg am, știu doar că în jur de 60-61 și nici câți cm. Nu mă interesează kilogramele atâta timp cât mă simt bine, cred că despre asta e vorba, să te simți bine în corpul tău, să faci mișcare, să bei multă apă, să mănânci echilibrat și să nu pui presiune pe tine”, a spus influencerița.

Ioana Grama acum/Foto: Instagram

×