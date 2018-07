Cea mai stilată absolventă de liceu din România a reușit performanța de a ”asorta” perfect la prestanța ei și media 10 pe linie la Bacalaureat! (Cele mai bune oferte laptopuri) Ioana Iris Roatiș, din Satu Mare, are toate autuurile unui viitor excepțional… departe însă de România.

Ioana Iris Roatiș este cea mai „fashion” absolventă care a reușit să ia nota maximă la Bacalaureat 2018, sesiunea iulie. Tânăra nu numai că este deșteaptă și frumoasă, însă este clar o inspirație pentru tinerele din generația ei și la capitolul modă și stil.

Ioana a obținut singura medie de 10 la Bacalaureat, în Satu Mare. Absolventă a Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, ea a terminat liceul șefă de promoție și este un exemplu pentru tinerele din comunitatea ei și în materie de fashion, nu numai la învățat. (Console si accesorii gaming)

(VEZI ȘI: A OBȚINUT MEDIA 10 LA BACALAUREAT 2018 ȘI NU VREA SĂ PLECE ÎN STRĂINĂTATE! “ESTE NEVOIE DE OAMENI BUNI ȘI ÎN ȚARĂ“)

”Am avut emoții mari deoarece am avut și așteptări pe măsură. La materiile reale, mate și info, mă așteptam să fie totul OK. Matematica mi-a dezvoltat o logică aparte cu care tratez orice obstacol și orice se ivește. Adolescenții ar trebui să realizeze că matematica nu e o corvoadă și să încerce să găsească frumusețea în această materie. Totul decurge de la sine ulterior„, a declarat Ioana pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. Ea se consideră o tânără perfecționistă, determinată și echilibrată. (NU RATA, AICI: POVESTEA ADRIANEI DAN, ELEVA DIN IALOMIȚA CU 10 PE LINIE LA BACALAUREAT. „M-AM PREGĂTIT ÎNCĂ DIN CLASA A NOUA”)

Va continua studiile la Londra

Frumoasa adolscentă a mărturisit că își va continua studiile în străinătate, acolo unde și-a propus să și lucreze.

”Merg la Imperial College London, pe matematică pură. În Anglia visez să rămân asistent la facultatea pe care am să o urmez”, a adăugat Ioana.

(CITEȘTE AICI: NICOLETA GURĂU, ELEVĂ CU MEDIA 10 LA BACALAUREAT 2018: “ROMÂNIA E O ŢARĂ CORUPTĂ, DAR NU VREAU SĂ PLEC. PREFER LUPTA” )

Performanța de la Bacalaureat nu a fost sărbătorită cu mare fast, recunoaște ea, însă toată lumea a felicitat-o la final.

”Am ieșit la o masă în oraș, nimic ieșit din comun. Ai mei au fost extrem de fericiți, având în vedere că mi-a fost încununată toată munca. Toată lumea s-a bucurat și a fost mândră de mine”, a mai spus tânăra pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.