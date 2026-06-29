Acasă » Știri » Ioana Lee, dezvăluiri din căsnicia cu prințul din Japonia: ”Tot orașul le aparținea”

Ioana Lee, dezvăluiri din căsnicia cu prințul din Japonia: ”Tot orașul le aparținea”

De: Simona Vlad 29/06/2026 | 22:40
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ioana Lee a făcut dezvăluiri spectaculoase în platoul Dan Capatos Show, unde a vorbit despre căsnicia cu Ken, moștenitorul unei familii nobile din Japonia. Scriitoarea a povestit cum a fost primită într-o lume exclusivistă, unde regulile aristocrației încă sunt respectate la sânge. CANCAN.ro are toate detaliile!

Dan Capatos a readus în discuție una dintre cele mai spectaculoase perioade din viața Ioanei Lee. Aceasta ne-a spus că adaptarea la cultura japoneză a fost una dintre cele mai dificile provocări. Viața într-o familie nobiliară venea cu reguli, responsabilități și un protocol respectat zilnic. Vezi emisiunea integrală aici!

„El acum este cel mai important din familie. Proveneau dintr-un clan foarte vechi. Dețineau foarte multe pământuri. Tot acel oraș le aparținea. Orice era construit acolo, restaurante sau case, oamenii plăteau chirie familiei. De multe ori era obligația mea, ca prințesă Nitobe, să îi primesc pe cei care veneau în vizită. (…) Când mi-a spus că, deși mă iubea foarte mult, dacă nu proveneam din familia din care proveneam nu s-ar fi căsătorit cu mine, m-a durut foarte tare. Mi se pare îngrozitor ca cineva să te dorească și pentru familia din care faci parte. Eu i-am spus: «Eu nu mă căsătoresc cu familia ta aristocratică și nobilă, ci cu tine.»”

Părinții lui Ken aveau o singură condiție: „Să fie japoneză”

Scriitoarea a povestit și reacția părinților fostului soț atunci când au aflat că acesta s-a îndrăgostit de o româncă. Familia își dorea ca viitoarea noră să fie japoneză și să respecte toate tradițiile străvechi. În același timp, părinții Ioanei Lee visau ca fiica lor să își întemeieze o familie în România.

„I-au spus: «Să nu cumva să nu fie japoneză, să aibă părul negru, să nu fie blondă.» Eu mă gândeam: «Doamne, oamenii aceștia își doresc o japoneză, iar ai mei vor un român.» Când le-a trimis fotografiile și au aflat că vorbeam limba și cunoșteam istoria familiei, au spus: «Gata, e japoneză, n-are cum să nu fie.» M-au primit foarte bine și m-au iubit foarte mult. Suntem și acum în relații bune. În America i-am și reprezentat. Dacă viața mea nu mi s-ar întâmpla mie, nu aș crede-o nici eu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Rețeta ciorbei fără apă a Ioanei Lee a făcut milioane de vizualizări pe Internet

Românca devenită cunoscută în SUA a divorțat pentru a treia oară!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Explozie într-un imobil rezidențial din Monaco, luni seară! Sunt cel puțin 3 răniți: doi sunt în stare gravă
Știri
Explozie într-un imobil rezidențial din Monaco, luni seară! Sunt cel puțin 3 răniți: doi sunt în stare gravă
Ce s-a întâmplat în ziua în care Ioana Lee a divorțat de prințul japonez: ”M-a sărutat pe obraz și plângea”
Știri
Ce s-a întâmplat în ziua în care Ioana Lee a divorțat de prințul japonez: ”M-a sărutat pe obraz…
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Mediafax
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
Adevarul
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Mediafax
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește. A fost o perioadă intensă”
Click.ro
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește....
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
Digi 24
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
Promotor.ro
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs care funcționează cu energie solară costă sub 70 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs...
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Go4Games
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Tags:
ULTIMA ORĂ
Explozie într-un imobil rezidențial din Monaco, luni seară! Sunt cel puțin 3 răniți: doi sunt în ...
Explozie într-un imobil rezidențial din Monaco, luni seară! Sunt cel puțin 3 răniți: doi sunt în stare gravă
Soția actorului Jack P. Shepherd, Hanni, a născut o fetiță. Ce nume inedit au ales pentru micuță
Soția actorului Jack P. Shepherd, Hanni, a născut o fetiță. Ce nume inedit au ales pentru micuță
Ce s-a întâmplat în ziua în care Ioana Lee a divorțat de prințul japonez: ”M-a sărutat pe obraz ...
Ce s-a întâmplat în ziua în care Ioana Lee a divorțat de prințul japonez: ”M-a sărutat pe obraz și plângea”
Adrian Nartea și soția, la un pas de divorț! Cum au reușit să-și salveze căsnicia: ”A fost o ...
Adrian Nartea și soția, la un pas de divorț! Cum au reușit să-și salveze căsnicia: ”A fost o perioadă foarte grea”
Schimbări la PRO TV! Ce se întâmplă la emisiunea Vorbește Lumea: ”O nouă etapă pentru noi”
Schimbări la PRO TV! Ce se întâmplă la emisiunea Vorbește Lumea: ”O nouă etapă pentru noi”
Gestul făcut de Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela. Ce mesaj a transmis fotbalistul
Gestul făcut de Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela. Ce mesaj a transmis fotbalistul
Vezi toate știrile