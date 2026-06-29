Ioana Lee, dezvăluiri din căsnicia cu prințul din Japonia: ”Tot orașul le aparținea”

Ioana Lee a făcut dezvăluiri spectaculoase în platoul Dan Capatos Show, unde a vorbit despre căsnicia cu Ken, moștenitorul unei familii nobile din Japonia. Scriitoarea a povestit cum a fost primită într-o lume exclusivistă, unde regulile aristocrației încă sunt respectate la sânge. CANCAN.ro are toate detaliile!

Dan Capatos a readus în discuție una dintre cele mai spectaculoase perioade din viața Ioanei Lee. Aceasta ne-a spus că adaptarea la cultura japoneză a fost una dintre cele mai dificile provocări. Viața într-o familie nobiliară venea cu reguli, responsabilități și un protocol respectat zilnic. Vezi emisiunea integrală aici!

„El acum este cel mai important din familie. Proveneau dintr-un clan foarte vechi. Dețineau foarte multe pământuri. Tot acel oraș le aparținea. Orice era construit acolo, restaurante sau case, oamenii plăteau chirie familiei. De multe ori era obligația mea, ca prințesă Nitobe, să îi primesc pe cei care veneau în vizită. (…) Când mi-a spus că, deși mă iubea foarte mult, dacă nu proveneam din familia din care proveneam nu s-ar fi căsătorit cu mine, m-a durut foarte tare. Mi se pare îngrozitor ca cineva să te dorească și pentru familia din care faci parte. Eu i-am spus: «Eu nu mă căsătoresc cu familia ta aristocratică și nobilă, ci cu tine.»”

Părinții lui Ken aveau o singură condiție: „Să fie japoneză”

Scriitoarea a povestit și reacția părinților fostului soț atunci când au aflat că acesta s-a îndrăgostit de o româncă. Familia își dorea ca viitoarea noră să fie japoneză și să respecte toate tradițiile străvechi. În același timp, părinții Ioanei Lee visau ca fiica lor să își întemeieze o familie în România.

„I-au spus: «Să nu cumva să nu fie japoneză, să aibă părul negru, să nu fie blondă.» Eu mă gândeam: «Doamne, oamenii aceștia își doresc o japoneză, iar ai mei vor un român.» Când le-a trimis fotografiile și au aflat că vorbeam limba și cunoșteam istoria familiei, au spus: «Gata, e japoneză, n-are cum să nu fie.» M-au primit foarte bine și m-au iubit foarte mult. Suntem și acum în relații bune. În America i-am și reprezentat. Dacă viața mea nu mi s-ar întâmpla mie, nu aș crede-o nici eu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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