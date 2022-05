Ioana Năstase, șocată că fiica lui Ilie și-a făcut cont Only Fans: ”Ferească Dumnezeu! Îi trimite săptămânal bani”

Charlotte Năstase, în vârstă de 32 de ani, a anunțat pe Instagram că și-a deschis un cont pe Only Fans. La o zi distanță, Ioana Năstase, partenera lui Ilie Năstase, și-a exprimat indignarea și a mărturisit că este șocată de cele întâmplate. Iată ce a declarat despre fiica fostului tenismen!

Charlotte este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, iar în urmă cu o zi tânăra a decis să ”vină” cu ceva nou. Mai exact, aceasta și-a anunțat prezența pe o platformă dedicată adulților, Only Fans.

Decizia tinerei nu a rămas fără ecou, iar Ioana Năstase, iubita fostului tenismen, a decis să spună lucrurilor pe nume și a vorbit despre decizia acesteia. Deși este o situație destul de delicată, iubita lui Ilie Năstase se declară șocată de cele întâmplate mai ales că nu se punea problema ca fiica acestuia să aibă probleme financiare:

”Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea.

Șocul a fost destul de mare pentru Ioana Năstase, având în vedere faptul că Ilie Năstase are grijă de copiii lui. Aceasta susține că fostul tenismen îi trimite bani săptămânal sume destul de mari.

Fiind în postura de părinte, Ioana Năstase a mărturisit că nu știe ce ar face în situația în care copilul ei ar lua o asemenea decizie:

Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, a declarat Ioana Năstase, pentru Fanatik.ro.

Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte”, a concluzionat Ioana Năstase.

Fostul tenismen are cinci copii, iar în anul 1986, a înfiat doi copii, cu fosta soție, actrița Alexandra King, pe Charlotte și pe Nicholas. După divorțul jucătorului de tenis, cei doi copii au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite ale Americii.

Sursa foto: Instagram.ro