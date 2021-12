Ioana Simion, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Ilie Năstase. Cum se simte fostul tenismen după ce a fost infectact cu COVID-19

Ilie Năstase a fost diagnosticat cu coronavirus la finalul lunii noiembrie, după ce s-a întors din vacanța din Turcina, unde a petrecut alături de soția lui, Ioana. A fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” şi conectat la aparate, însă momentul critic a trecut, iar acum pare că s-a refăcut complet.

Ilie Năstase a petrecut sărbătorile de iarnă alături de cei dragi. Din fericire starea sa de sănătate este mult mai bună, iar de Crăciun fostul tenismen și partenera lui de viață au ales să meargă în Bucovina.

În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ilie Năstase a dezvăluit faptul că fostul sportiv este din ce în ce mai activ.

„Ilie e mai bine ca înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și

cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă. Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro .

Afectat de scandalul cu Ciprian Marica. “El, de-atunci, nu mai este om”

În final, Ioana Simion a precizat că supărările și problemele în afaceri pe care le are cu Ciprian Marica l-au slăbit enorm pe soțul ei.

“Cu adevărat, problemele de sănătate ale lui Ilie au apărut din clipa în care a aflat că Ciprian Marica i-a furat Academia de Tenis. El de-atunci nu mai este om. Scăzându-i foarte tare imunitatea, a contractat şi virusul. El de aproape o lună numai în tensiune a fost. Când am ajuns acasă din Turcia, la câteva zile a ajuns la spital. I-a scăzut foarte mult imunitatea şi sunt sigură că acest virus l-a contractat din această cauză. Până acum, Ilie nu a avut absolut nimic, nici răcit nu a fost. Brusc, COVID! El, de când a aflat, nu mai este om”, a mai spus Ioana Simion.

Sursă foto: Arhivă Cancan