Ioana Simion și-a cumpărat un cal de 25.000 de euro. Care a fost, în primă fază, reacția lui Ilie Năstase

Pasionată de echitație, Ioana Simion și-a dorit dintotdeauna să aibă propriul cal. Ilie Năstase nu a stat pe gânduri și i-a promis că îi va face unul cadou de ziua ei. Doar că prețul prea mare al animalului l-a făcut pe fostul tenismen să renunțe la idee.

În cadrul unui interviu, Ioana Simion a dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, a fost împreună cu Ilie Năstase, pentru a-și alege un cal. Doar că exemplarul care i-a plăcut era mult prea scump, 25.000 de euro, astfel că ex-liderul ATP a refuzat să-l mai plătească. Bruneta nu a renunțat și, într-un final, a decis să-l achite singură, din banii ei.

“Am plecat de acasă cu Ilie ca să-mi aleg calul, el probabil a crezut că va costa în jur de 5.000-10.000 de euro, iar eu i-am spus că primul căluț care va veni peste mine ală va fi al meu. Primul căluț care a venit către mine a fost Cezărică care era și foarte scump. Ilie auzind prețul a spus nu. Peste 20.000 de euro. Mi-a zis că nu-ți iau femeie niciun cal că e prea scump”, a spus Ioana Simion, la un post de televiziune.

Ioana Simion și-a cumpărat cal. Câți bani a plătit Ilie Năstase

În continuare, Ioana Simion a povestit că, după mai multe vizite, s-a atașat iremediabil de cal, astfel că s-a dus la bancă și a scos cei 25.000 de euro necesari pentru a-l cumpăra. Ulterior, Ilie Năstase a revenit la sentimente mai bune și a decis să suporte și el jumătate din preț.

“Am venit trei zile la rând la căluț, am prins atâta drag de el, apoi a patra zi m-am dus la bancă, mi-am plătit căluțul singură. Am mers la bancă, mi-am achitat căluțul, după care l-a câteva zile s-a gândit și el să pună jumătate”, a mai spus Ioana Simion.

