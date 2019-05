Ioana Tufaru, schimbată după ce a slăbit 75 de kilograme! Cum își câștigă acum existența

Ioana Tufaru a slăbit aproape 75 de kilograme în ultimele luni, iar schimbarea este destul de vizibilă. Invitată în platoul emisiunii prezentată de Teo Trandafir și Bursucu, vedeta a vorbit despre cum se simte acum, cu noua siluetă, dar și despre cum își câștigă existența. Fiica Andei Călugăreanu are un băiețel; Luca are trei ani.

Ioana Tufaru, schimbată după ce a slăbit 75 de kilograme

În vârstă de 41 de ani, Ioana Tufaru este tare mândră de reușita ei: a slăbit aproape 75 de kilograme și nu vrea să se oprească aici… își mai dorește să mai topească cel puțin 10.

“Parcă plutesc, parcă zbor de când am slăbit. Acum 20 de ani arătam naşpa. Nu am ţinut niciodată un regim drastic, doar mănânc foarte puţin. Nu mă simt slăbită. Din contră. Kilograme în plus mai sunt, dar oboseala e de la fumat. Mi-a spus un medic că de la ţigări mă simt obosită”, a declarat Ioana Tufaru în cadrul emisiunii “Teo Show”.

Cum își câștigă acum existența fiica Andei Călugăreanu

Fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu lucrează de la începutul anului pentru Teatrul Evreiesc de Stat. Și asta pentru că Ioana Tufaru joacă într-o piesă de teatru specială… aceasta are o importanță deosebită pentru vedetă, pentru că în aceeași operă a avut un rol și tatăl ei, Dan Tufaru.

“Îl am pe Luca, îl am pe Ionuţ, văd partea frumoasă a vieţii. Mi se aduc acuze că nu muncesc. Am explicat de atâte ori asta cu munca. Prestez ceva, sunt plătită, tot muncă e. E mult spus actriţă. S-a întâmplat acum 3-4 luni. Sunt foarte emoţionată să vorbesc despre asta. Eram pe net şi am văzut anunţul postat de Teatrul Evreiesc, mi-am permis să-l abordez pe regizor, pentru că-l cunoşteam. Ironia sorţii: joc într-o piesă în care a jucat şi tatăl meu. E emoţionant, starea pe care mi-o dă e bună, e specială, e profundă. L-am văzut pe tata jucând în 1998, el a iubit acest spectacol, făcea un rol excepţional. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru echipa în care am ajuns, oameni deosebiţi.

Eu sunt deschisă şi altor proiecte, dacă vreun regizor mă doreşte. Îmi place mult tot ce înseamnă Caragiale. Aş vrea să fiu Zoe din «O scrisoare pierdută», pentru că sunt bărbată”, a mai povestit vedeta în timpul declarațiilor.