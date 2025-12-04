Acasă » Știri » Ionel Ganea, răvășit de durere după 6 luni de la pierderea fiului. Conversația pe care a avut-o cu Marius Șumudică

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 13:54
Au trecut 6 luni de la tragedia care i-a marcat viața lui Ionel Ganea și l-a pus la pământ. Fostul internațional trece prin cea mai grea perioadă din viața lui, iar Marius Șumudică a dezvăluit o conversație cutremurătoare pe care a avut-o cu el. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Viața lui Ionel Ganea s-a schimbat definitiv data de 9 mai, atunci când el se afla la volanul mașinii sale alături de fiul său în vârstă de doar 2 ani. Fostul internațional conducea o mașină Dacia Duster, iar la un moment dat a intrat frontal într-o altă mașină care staționa pe marginea drumului. Micuțul se afla pe scaunul din dreapta șoferului, iar impactul a fost atât de puternic încât a fost proiectat în parbriz.

Ionel Ganea, distrus de pierderea fiului

În urma accidentului rutier, băiețelul de 2 ani suferise un traumatism cranio-cerebral sever, iar medicii au decis ca cel mic să fie indus în comă. După o lună de spitalizare, organismul micuțului a cedat. Alexandru s-a stins pe data de 6 iunie la Spitalul Județean Târgu Mureș.

După jumătate de an de când viața lui nu mai este la fel, Ionel Ganea trăiește aceeași durere fără margini. Fostul lui coleg de la Rapid, Marius Șumudică, a povestit suferința prin care fostul internațional trece.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…

El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a spus Șumudică.

