Ioniță de la Clejani, cercetat și el de poliției. Artistul a fost reclamat autorităților, după ce l-a amenințat pe jurnalistul jefuit de Fulgy

Faptul că Fulgy l-a lovit pe un jurnalist cu pumnul în față, apoi i-a furat telefonul, gest care l-a adus în arest la domiciliu, pare să fie doar una dintre problemele noile probleme pe care Clejanii le-au dobândit după agresiunea fiului lor.

După Fulgy și Magherita, care a fost și ea prinsă, la fel ca și fratele său sub influența substanțelor interzise, a venit rândul lui Ioniță să aibă probleme cu legea. Lăutarul este cercetat de polițiștii Secției 12, după ce un jurnalist, angajat al unui post de televiziune, a depus pe numele acestuia o plângere pentru infracțiunea de amenințare.

Se pare că după ce a recuperat telefonul pe care Fulgy i l-a furat jurnalistului, Ioniță de la Clejani i-ar fi amenințat cu moartea și cu cu diverse acte de violență pe jurnaliștii prezenți în fața casei sale, motiv pentru care, conform unor surse judiciare, Kevin Sava a depus, pe numele acestuia, o plângere penală pentru amenințare.

Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, Sava a depus două reclamații separate. Una pe numele lui Fulgy și una pe numele lui Ioniță Manole.

Păzit să nu evadeze din arestul la domiciliu

Între timp, Fulgy a fost ridicat și prezentat instanței Judecătoriei Sectorului 3, cu propunere de arestare preventivă pentru tâlhărie, însă magistrații au decis că inculpatul poate fi cercetat și înb arest la domiciliu. În cazul în care acesta va părăsi locuința, potrivit legii va fi acuzat și de infracțiunea de evadare, pedepsită cu până la 5 ani de detenție, iar măsura arestului la domiciliu va fi revocată și transformată în arest preventiv.

Fiul Clejanilor a ales să locuiască, pe perioada arestului la domiciliu, într-un apartament situat în cartierul Rahova, pe raza Secției 19. Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că tânărul va fi monitorizat permanent, motiv pentru care polițiștii vor verifica, de mai multe ori pe zi, dacă acesta este acasă.

Viorica a rămas singura fără probleme legale

Momentan, aproape toți membrii familiei Manole au probleme cu legea. Margherita este deja trimisă în judecată pentru conducere sub infliența substnțelor stupefiante, Fulgy este cercetat pentru tâlhărie, conducere sub influența drogurilor, conducere fără permis și amenințate, după ce i-a spus surorii sale vitrege că o omoară, iar tatăl celor doi are dosar pentru amenințare. Doar Viorica, mama celor doi copii nu are, deocamdată, probleme de natură legală.

