Ionuț a murit printre străini la doar 32 de ani. Familia, copleșită de durere, cere sprijin public pentru repatriere

Tragedie românească în Belgia! Ionuț, un tânăr din Satu Mare, și-a dat ultima suflare printre străini. Acesta s-a stins din viață la vârsta de numai 32 de ani, fiind răpus de o boală cruntă. Familia este sfâșiată de durere și cere acum ajutor pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

Durere fără margini pentru o familie din Satul Mare. Apropiații lui Ionuț sunt devastați și au lansat un apel umanitar în mediul online. Aceștia cer ajutor pentru a-l aduce pe tânăr acasă și a îl înmormânta „lângă cei dragi”.

Ionuț a murit printre străini la doar 32 de ani

Sfârșitul a venit mult prea devreme pentru Ionuț, un tânăr de doar 32 de ani. Originar din Satu Mare, acesta se afla în Belgia când și-a dat ultima suflare. Din păcate, după o lungă luptă cu o boală grea, organismul acestuia a cedat.

Acum, rudele cer sprijin public pentru a acoperi costurile repatrierii în România, astfel încât să îl poată înmormânta acasă, „lângă cei dragi”. Familia a transmis un mesaj în care anunță decesul și spune că se confruntă cu cheltuieli ridicate pentru aducerea trupului neînsuflețit în țară.

„Apel umanitar – orice ajutor contează. Cu inimile frânte vă anunțăm că nepotul nostru, Tincu Ionuț, a pierdut lupta cu boala și a trecut la cele veșnice azi dimineață, în Belgia. Familia este copleșită de durere și ne confruntăm cu costurile mari pentru repatrierea lui în România, pentru a putea ajunge acasă, lângă cei dragi. Orice donație, oricât de mică, este un sprijin enorm pentru familia îndurerată. Vă rugăm, dacă puteți, să ne fiți alături și prin distribuirea acestui mesaj.

Cont pentru donații: IBAN: BE79 0004 7613 7533 Titular: Carmen-Mihaela Pricop Mențiune la donație: Ionut Tincu (Banca: BNP Paribas Fortis – Belgia) Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ajută, distribuie sau trimit o rugăciune. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul postat în mediul online de către familia lui Ionuț.

Moartea lui Ionuț a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online:

„Sincere Condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar familiei putere și mângâiere; Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină! Sincere condoleanțe, familiei, și multă, multă putere!; Ce păcat, Dumnezeu să l odihnească în pace! Sincere condoleanțe”, sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online.

