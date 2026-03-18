Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea

Chiar dacă am avut un somn odihnitor, dimineața ne putem trezi cu dureri de cap. Puțini oameni știu că anumite obiceiuri ne pot afecta și ne pot provoca dureri de cap, ne afectează energia, dar și concentrarea.

Dimineața este momentul în care ar trebui să ne simțim plini de viață și energici. Cu toate acestea, sunt persoane care se trezesc cu durere de cap, fără a avea o explicație. Durerea poate afecta activitatea de dimineață și în acest mod concentrarea scade semnificativ.

Deși mulți cred că nu există o explicație, studiile arată opusul. Obiceiurile pe care ni le-am format dimineața pot fi cauza principală pentru aceste probleme. Specialiștii recomandă să nu facem trei lucruri imediat după ce ne trezim și nu vom mai întâmpina dificultăți.

Ce nu trebuie să faci imediat după ce te trezești

În ciuda faptului că mulți cred că somnul este cel care ne afectează și provoacă durerea de cap și disconfortul, specialiștii au explicat că altele sunt cauzele. Ei au spus care sunt acele trei lucruri pe care nu ar trebui să le faci imediat după ce te trezești. Printre cele mai comune obiceiuri este să bem cafeaua. Totuși, consumul nu este recomandat imediat după trezire. Organismul produce cortizol, care este responsabil pentru energie, iar dacă bem cafea este posibil să ne alegem cu un dezechilibru și să devenim agitați, obosiți, dar și cu durerea de cap. Ba mai mult, corpul are nevoie de apă după orele de odihnă pentru că se deshidratează, iar dacă bem cafea ne deshidratăm și mai tare.

Un alt obicei care ne strică dimineața este să sărim peste micul dejun. Micul dejun este cea mai importantă masă, mai ales că ne dă energie pentru a ne putea desfășura activitățile. Atunci când nu mâncăm dimineața, nivelul glicemiei scade rapid, iar în acest fel corpul ne trimite semnale chiar prin durerea de cap. Telefonul este și el o cauză principală pentru energia scăzută și migrene. Să îți începi ziua citind notificările are efecte negative asupra creierului și organismului. Lumina dată de telefon creează disconfort, iar specialiștii recomandă să nu folosim telefonul în primele 30-40 de minute de la momentul în care ne trezim.

VEZI ȘI: Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pe timpul nopții, potrivit medicului Răzvan Lungu

Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”