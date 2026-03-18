Acasă » Știri » Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea

Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 19:24
Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
Trei lucruri pe care să nu le faci dimineața

Chiar dacă am avut un somn odihnitor, dimineața ne putem trezi cu dureri de cap. Puțini oameni știu că anumite obiceiuri ne pot afecta și ne pot provoca dureri de cap, ne afectează energia, dar și concentrarea.

Dimineața este momentul în care ar trebui să ne simțim plini de viață și energici. Cu toate acestea, sunt persoane care se trezesc cu durere de cap, fără a avea o explicație. Durerea poate afecta activitatea de dimineață și în acest mod concentrarea scade semnificativ.

Deși mulți cred că nu există o explicație, studiile arată opusul. Obiceiurile pe care ni le-am format dimineața pot fi cauza principală pentru aceste probleme. Specialiștii recomandă să nu facem trei lucruri imediat după ce ne trezim și nu vom mai întâmpina dificultăți.

Ce nu trebuie să faci imediat după ce te trezești

În ciuda faptului că mulți cred că somnul este cel care ne afectează și provoacă durerea de cap și disconfortul, specialiștii au explicat că altele sunt cauzele. Ei au spus care sunt acele trei lucruri pe care nu ar trebui să le faci imediat după ce te trezești. Printre cele mai comune obiceiuri este să bem cafeaua. Totuși, consumul nu este recomandat imediat după trezire. Organismul produce cortizol, care este responsabil pentru energie, iar dacă bem cafea este posibil să ne alegem cu un dezechilibru și să devenim agitați, obosiți, dar și cu durerea de cap. Ba mai mult, corpul are nevoie de apă după orele de odihnă pentru că se deshidratează, iar dacă bem cafea ne deshidratăm și mai tare.

Un alt obicei care ne strică dimineața este să sărim peste micul dejun. Micul dejun este cea mai importantă masă, mai ales că ne dă energie pentru a ne putea desfășura activitățile. Atunci când nu mâncăm dimineața, nivelul glicemiei scade rapid, iar în acest fel corpul ne trimite semnale chiar prin durerea de cap. Telefonul este și el o cauză principală pentru energia scăzută și migrene. Să îți începi ziua citind notificările are efecte negative asupra creierului și organismului. Lumina dată de telefon creează disconfort, iar specialiștii recomandă să nu folosim telefonul în primele 30-40 de minute de la momentul în care ne trezim.

VEZI ȘI: Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pe timpul nopții, potrivit medicului Răzvan Lungu

Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Știri
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români
Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români
Noua escrocherie de la bancomat care te lasă fără bani. Cum funcționează „firul invizibil”
Noua escrocherie de la bancomat care te lasă fără bani. Cum funcționează „firul invizibil”
Ce li se cere copiilor de 6 ani înainte de școală. Scrisoarea care a aprins internetul
Ce li se cere copiilor de 6 ani înainte de școală. Scrisoarea care a aprins internetul
Un turist de 38 de ani a murit după ce a băut „Apa fericirii” în Thailanda. Iubita lui este la ...
Un turist de 38 de ani a murit după ce a băut „Apa fericirii” în Thailanda. Iubita lui este la spital, în stare gravă
Vezi toate știrile