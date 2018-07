După ce Nella l-a acuzat de infidelitate, Ionuț Jaguarul, ”războinicul” de la Extalon”, a ieșit la atac! El neagă că ar fi intervenit o a treia persoană între ei și spune că femeia care trebuia să-i devină soție va suporta consecințele pentru declarațiile făcute în public.

Relația lui Ionuț de la Exatlon cu Nela s-a încheiat, și nu oricum, ci cu mare scandal. Femeia l-a acuzat de infidelitate, iar acum, spune fostul ”războinic”, ea va trebui să suporte consecințele pentru acele afirmații pe care el ne neagă.

“Nu o inteleg deloc pe Nella! Suntem doi oameni maturi, trebuie sa incheiem tot balciul acesta de pe internet! E aiurea ce se intampla, iar eu sunt pus intr-o lumina proasta fara a avea vreo vina! De aceea, consider ca eu si nevasta mea trebuie sa ajungem, cat mai repede, la un acord! In ceea ce ma priveste, nu am vrut sa dau curs discutiilor legate de separare, fiindca stiam unde se va ajunge! Am dorit sa stau in banca mea, sa incerc sa evit scandalul, dar, din pacate, Nella a ales un alt drum! Daca ea ar fi stiut sa vorbeasca frumos, daca nu ar fi facut atata tam-tam, altfel ar fi fost totul. Acum, trebuie sa suporte consecintele si dupa si varianta mea de raspuns”, a declarat “războinicul” pentru WOWbiz.ro.

Ionuț vrea sa pună lucrurile la punct și pentru cei care îl acuză. “Sa inteleaga toata lumea, eu si Nella nu ne-am despartit pentru ca a aparut o a treia persoana in viata noastra, in niciun caz. Cat priveste ce se scrie pe adresele de socializare, va zic ca este neadevarat si urat. Sincer, azi de dimineata, cand am deschis calculatorul si am vazut mesajele rautacioase, in necunostinta de cauza toate, nu am mai putut nici sa mananc. Pana la urma, fiecare are viata lui si stie cel mai bine ce se intampla la el in casa”, a conchis “razboinicul”.

Acuzat că-și înșela soția

Nella a anunțat că Ionuț se iubește cu altă femeie printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„Da, ne-am despartit, nu e clar? De indata ce nu mai exista nicio poza cu noi doi. Motivul…Nu stie ce vrea de la viata. Si inca ceva…el deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate ca ma sunase ieri, la cineva, la pranz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubita. Ieri am primit poza cu ei, in care apareau in pat, dezbracati, intelegi ce vreau sa zic. Tu imi spui ca vrei libertate si vrei sa te bucuri de viata…El nu vrea sa munceasca. Daca el nu vrea sa munceasca, inseamna ca el nici nu vrea sa faca ceva pentru viitorul nostru. A venit schimbat, dar in rau. Nu mai era persoana care a plecat. Ceea ce s-a intamplat la televizor a fost un teatru ieftin, ca ma iubeste. Intre noi nu au fost lucrurile niciodata foarte roz, m-a inselat de multe ori, am incercat sa fac ceva bun cu el. Eu apoi am venit aici la munca si el isi dadea intalnire cu altele pe internet”, a scris Nella.