Ionuț Oncescu, prima apariție de când a părăsit Exatlon! Sportivul are un look nou

Ionuț Oncescu, unul dintre favoriții competiției Exatlon, a părăsit concursul în urmă cu o lună. Sportivul a fost trimis acasă de medici, din cauza unor pietre la rinichi. Fostul concurent a mers la Câmpina, pentru a-i face o surpriză lui Flo, colegul lui din Republica Dominicană. Cu un look total nou, Ionuț Oncescu și-a păstrat jumătate din barba și mustața crescută în acea perioadă.

„M-am readaptat mioriticului. Am trecut prin multe momente ciudate. Atât de multe, încât nici nu știu cum să fac ca să sărim întrebarea. Revenirea a fost dureroasă. Mâncatul. Am sunat și un medic și l-am întrebat dacă e normal să mă doară atât de tare intestinul. A fost interesant. Am avut multe de învățat, prin prisma faptului că toți cei cu care interacționam au fost eterogeni. Nu dorm întotdeauna în pat, dorm uneori lângă pat. Nu dormitul a fost problema. (…) Am mai avut crize cu rinichii încă din primele zile și am rezistat cu stoicism. Nu mi-a rezolvat problemele. Încerc să evit spitalul, dar în continuare mă simt imperfect”, a povestit Ionuț Oncescu, la Kanal D.

Întâlnirea dintre Oncescu și Flo a fost una emoționantă

Legătura apropiată dintre cei doi s-a născut din pricina răutăților colegilor lui Oncescu. Flo nu a știut că Ionuț Oncescu urmează să-i facă o surpriză. Întâlnirea a fost una emoționantă. Mai ales că Flo încercase de mai multe ori să se vadă cu sportivul, însă nu reușea să dea de el. Oncescu și-a surprins prietenul și i-a făcut un cadou aparte. Acesta i-a dăruit un briceag. Flo a fost extrem de încâtat de cadoul primit de la bunul lui prieten.