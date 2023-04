Ionuț Popa, finalistul Survivor 2022, sare la gâtul „căpeteniei” războinicilor de la Survivor 2023: „Alin Chirilă arată ca și cum..”

În cadrul unui interviu acordat recent, Ionuț Popa, fost concurent de la Survivor, a dezvăluit ce părere are despre Alin Chirilă. După ce a fost doar la un pas să câștige concursul PRO TV anul trecut, a venit cu o serie de mărturisiri neașteptate, dar și cu critici la adresa „căpeteniilor” războinicilor.

Ionuț Popa a fot concurent la Survivor România în anul 2022, moment în care mulți se așteptau să-l vadă ieșind câștigător din competiție. Nu a reușit să pună mâna pe marele premiu de 100.000 de euro, câștigat de Alex Delea, dar a rămas un nume cunoscut de fanii emisiunii. Comportamentul său l-a făcut să fie plăcut de publicul de acasă, mai ales pentru faptul că era mereu cu un pas înaintea lui Delea.

(CITEȘTE ȘI: Șoc la Pro TV | Carmen Grebenișan, dată afară de la Survivor România?! Anunțul făcut de domnul Dan)

Ionuț Popa critică liderii războinicilor Survivor. Ce a zis despre Alin Chirilă

Fostul concurent de la Survivor nu este de acord cu felul în care procedează cei din tribul războinicilor acum, în 2023. Antrenorul de fitness din Hunedoara nu este de acord cu ideea de lider și mai ales cu felul în care unii și-au asumat acest rol de masculi alfa. Printre cei vizați se află, bineînțeles, Alin Chirilă.

„Sincer să fiu, fără nicio răutate, cred că sezonul trecut am ridicat foarte mult ștacheta. Acum nu mi se pare atât de mult pe sportivitate. La noi era altfel. Eram și mai bine închegați. În sezonul acesta nu văd treaba asta, mai ales la Faimoși. Dar și la Războinici. Nu văd un grup cum am fost noi, anul trecut.

Am văzut că majoritatea o cam iau personal. Alin și încă cineva arată ca și cum ar fi doi șefi acolo. Asta nu e OK într-un grup. Totuși, până la urmă, sunt toți o echipă și nu e OK din punctul meu de vedere. Și în sezonul meu se spunea că eu aș fi liderul. Practic, ei au ales doi lideri. Nu am înțeles chestia asta. Nu există lideri”, a spus Ionuț Popa pentru Ego.

(CITEȘTE ȘI: DOC, recuperare grea după Survivor România! Cu ce se confruntă artistul după ce a ajuns acasă: „Mă târam pur și simplu”)