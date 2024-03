Ipostaza înduioșătoare în care s-a pozat Ruby! Artista și-a lăsat burtica la vedere: „Sarcină ușoară”

Ruby este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, care se bucură de un succes enorm pe piața muzicală și nu numai. De curând, aceasta i-a luat pe toți prin surprindere după ce a postat câteva fotografii în care apare o burtică „suspectă”. Postarea făcută de vedetă a stârnit numeroase reacții în mediul online, pentru că fanii ei nu s-au putut abține și i-au transmis numai mesaje frumoase și întrebări capcană. Ce spune cântăreața despre o posibilă sarcină?

Ruby este în centrul atenției pe internet, după ce s-a afișat cu o burtică de gravidă! Celebra cântăreață a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii ei au sesizat imediat anumite schimbări. Au observat o burtică „suspectă” și au început să curgă semnele de întrebare. Artista a fost bombardată cu mesaje și comentarii legate de o posibilă sarcină, iar după numeroase întrebări venite din partea internauților, aceasta a decis să și răspundă curiozităților.

„Vine bebe? Sarcină ușoară”.

„Sarcină ușoară”.

„Bine că nu sunt singura care crede că Ruby este însărcinată”.

„Felicitări. Sarcină ușoară”.

„Însărcinată sau nu, tot bombă ești”.

„Avem o graviduță”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Ruby nu s-a putut abține când a văzut numeroasele comentarii, așa că a decis să le răspundă tuturor. Ei bine, vedeta nu este însărcinată! A luat doar câteva kilograme în plus, lucru recunoscut chiar de ea.

Ruby ne mărturisea, acum ceva timp, că atunci când va afla că este însărcinată, le va da vestea cea mare tuturor. Însă astrele nu s-au aliniat deocamdată pentru ea, iar sarcina se lasă așteptată. Artista a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus, căci așa și-a dorit.

„Nu sunt însărcinată, aș fi postat imediat poze cu burtica. Rochia pe care am avut-o la filmări era cea pe care mi-o făcusem pentru nunta lui Smiley și am zis s-o mai port o dată. A fost printre puținele evenimente în care am purtat ceva larg. M-am și îngrășat puțin. E ceva ce mi-am dorit, eram schiloadă, subnutrită.

Din 2020, am început să slăbesc foarte tare. Iar anul acesta m-am ambiționat și mi-am zis gata, s-a terminat cu schilodenia. Ce-i drept, am mâncat mai multe dulciuri intenționat, pentru că știam că o să se vadă”, ne mărturisea Ruby. (VEZI AICI MAI MULTE)