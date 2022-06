Ireal câţi euro plăteşte Bianca Drăguşanu pentru grădiniţa micuţei Sofia! Puţini părinţi îşi permit asta

Bianca Drăgușanu (40 de ani) își dedică tot timpul fiicei sale, Sofia. Micuța este răsfățată de mama ei și, mai mult decât atât, blondina scoate din buzunar sume importante de bani, pentru ca fiica ei să aibă parte de tot confortul și cea mai bună educație. Câți euro plătește Bianca Drăguşanu pentru grădiniţa micuţei Sofia? Puțini părinți își permit asta.

Bianca Drăgușanu este atentă la toate nevoile fiicei sale, Sofia. Fiind o mamă devotată, blondina își petrece cea mai mare parte a timpului în compania micuței, iar, pentru a fi sigură că are parte de tot confortul, scoate din buzunar sume importante de bani

Același lucru se aplică și când vine vorba despre educația micuței. Pentru a fi sigură că are parte de cele mai bune condiții, Bianca Drăgușanu și-a înscris fetița la o grădiniță privată, iar suma pe care o plătește lunar nu este una mică deloc. Este ultimul an de grădiniță al acesteia, iar de la anul va începe clasa 0.

Lunar, Bianca Drăgușanu plătește nu mai puțin de 500 de euro pentru ca micuța Sofia să meargă la grădinița privată. Unitatea respectivă se află chiar în complexul în care blondina locuiește, fapt care ar putea fi considerat chiar un nivel de confort mai mare, având în vedere că nu trebuie să parcurgă distanțe foarte lungi pentru a o duce la grădiniță.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, aceasta arăta de parcă nici nu a fost însărcinată, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Vedeta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă. Timp de două luni după ce a născut vedeta nu a dormit deloc, dar fostul soț i-a fost alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura xs și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid ți să nu am timp de depresie.

Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți ți le-am spus ce au nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu într-o emisiune TV.

Sursă foto: captură video Youtube