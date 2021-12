Ireal! Ce a găsit un client în porția de hamsii pe care a comandat-o de la un restaurant din Medgidia

Un client a dorit să își satisfacă pofta de o porție de hamsii, așa că a făcut o comandă la un restaurant din Medgidia. Însă, atunci când comanda i-a ajuns, a rămas șocat. Ce a găsit, de fapt, în porția de hamsii pe care a solicitat-o la local?

Hamsiile reprezintă una dintre deliciile pe care oamenii le consumă, de cele mai multe ori, pe litoral. Și în vara acestui an, mii de turiști s-au înfruptat din porțiile de hamsii pe care localurile le-au oferit acestora la dispoziție, însă la prețuri mult mai crescute față de alți ani. De exemplu, anul acesta, în stațiunea Mamaia, o porție de ciorbă, o porție de hamsii și o bere au ajuns să coste, în total, și 70 de lei. Lucru ce i-a nemulțumit foarte tare pe turiștii aflați pe litoral. Și, de asemenea, majoritatea serviciilor de pe litoral au avut prețuri destul de crescute.

Vezi și NOAPTE DE COȘMAR PENTRU TURIȘTII CE AU CAMPAT PE PLAJA VADU! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN ULTIMUL WEEKEND DE VARĂ PE LITORAL

Și-a comandat o porție de hamsii, dar…

Un bărbat din Medgidia a făcut o comandă la un restaurant local pentru o porție de hamsii. Comanda i-a fost livrată la domiciliu, însă, în momentul în care a început să mănânce, a sesizat ceva „neînregulă” cu hamsiile. Bărbatul a reclamat faptul că peștii nu ar fi fost curățați, fiind lăsate în interior organele. Acest lucru l-a ilustrat prin fotografii.

Pe de altă parte, însă, administratorul localului din Medgidia a declarat faptul că hamsiile au fost cumpărate congelate și puse direct în friteuză: ”Clientul trebuia să ne contacteze pe noi și asa am fi rezolvat orice problemă. Nu este vina noastră, noi hamsiile le cumpărăm congelate, la pungi de 5 kilograme și apoi le punem direct în friteuză. Nu avem cum să le curățăm, dar așa este peste tot, hamsiile se mănâncă cu totul, pentru că noi le punem direct congelate la prăjit pentru că altfel nu se poate. Nu am mai avut până acum reclamații în această privință și cred că dacă clientul ar fi apelat la noi și ne-ar fi spus nemulțumirea sa, totul s-ar fi rezolvat”, potrivit replicaonline.ro.

Vezi și CE CONȚINE, DE FAPT, PORUMBUL FIERT! O BUCATĂ A AJUNS SĂ COSTE 6 LEI PE LITORALUL ROMÂNESC

Totuși, clientul nu este singurul nemulțumit de serviciile pe care le oferă localul din Medgidia. Se pare că și un alt client a găsit nereguli, atunci când a comandat mâncare.

”Nu știu care e treaba cu hamsia dar eu am găsit gândac în ciorbă, vierme în salată… asta la comenzi. Când am mâncat acolo, mi-au adus în farfurie lângă castron ardeiul iute jumate și uscat așa, adică mușcat din el jumate. Niște mizerii de oameni, cine știe ce or mai face prin bucătăria aia”, este declarația unui alt client nemulțumit.

Sursă foto: Pixabay