Ireal ce s-a ales de moldovenii de la Brio Sonores, câștigătorii sezonului 4 Românii au Talent. De ce au plecat 4 membri ai trupei și ce s-a întâmplat cu cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

În anul 2014, trupa „Brio Sonores” câștiga cel de-al patrulea sezon ”Românii au Talent”, emisiunea-fenomen de la Pro TV. Și, chiar dacă au avut parte de un succes răsunător, patru dintre membrii trupei au ales să plece. Ce s-a întâmplat cu cei 120.000 de euro pe care i-au câștigat în cadrul show-ului?

Trupa ”Brio Sonores” a luat naștere în anul 2009 și este originară din Republica Moldova, iar, de-a lungul timpului, soliștii și-au schimbat genul de muzică cântat. Încă de la participarea în show-ul de la Pro TV au decis să fie abordat genul pop-opera.

În anul 2014, pe scena de la ”Românii au Talent” au urcat, inițial, la preselecții, nouă soliști. Ulterior, unul dintre aceștia, Ion Brătescu, a renunțat. Apoi, patru dintre soliști au ales să nu mai facă parte din trupa ”Brio Sonores”, iar motivul l-au expus chiar ei, pentru Ziarul Național. Aceștia au luat decizia de a pleca din Republica Moldova, astfel că au fost nevoiți să renunțe la a mai face parte din trupă, însă au rămas prieteni, în continuare, cu ceilalți membri. Cei patru artiști, printre care și Valeriu Moruz și Adrian Tâmpău, au ales să plece cu familiile lor din Republica Moldova.

De exemplu, Adrian Tâmpău activează, în prezent, ca solist la Metropolitan Opera din SUA.

În prezent, trupa ”Brio Sonores” este formată din patru soliști: Dumitru Mîțu, Veaceslav Timofti, Vitalie Maciunschi și Mihai Gandraman.

Ce s-a întâmplat cu cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

După câștigarea marelui premiu, și anume cei 120.000 de euro, trupa ”Brio Sonores” a fost pe cale să se destrame. Soliștii s-au confruntat cu un scandal, fiind legat, în primul rând, de plecarea fondatorului formației de tenori basarabeni, Ion Brătescu, iar, apoi, de suma câștigată la finalul show-ului.

Fondatorul trupei, Ion Brătescu, a părăsit ”Brio Sonores”, susținând, atunci, că a fost trădat de colegii lui: „Pentru un lucru îmi pare rău, că am fost trădat de prieteni. Ăsta e cel mai dureros. Ba chiar nu de prieteni. Ei erau, de fapt, copiii mei. Brio Sonores erau băieții în care eu am investit mult”. Apoi, tenorul a înființat o nouă formație, ”Brain Band”: ”Niciodată n-am știut ce înseamnă tradare. Eu am fost cel care dau de la mine absolut tot. Dau până la ultima picătură. Este foarte complicat să spui unele lucruri”.

