Irina Fodor a MÂNCAT toate alimentele bizare cumpărate din Vietnam: „Mi-e un pic scârbuță, nu vă mint”

Irina Fodor a luat o pauză de la filmările Asia Express 2025 și s-a filmat în timp ce degusta diferite produse găsite în magazinele din Vietnam. Deși nu aveau un aspect foarte plăcut, curiozitatea a împins-o pe prezentatoare să le deguste și să le dea note de la 1 la 10. Câte dintre ele au reușit să ia note de trecere? Nu foarte multe.

Filmările pentru Asia Express 2025 sunt în plină desfășurare, iar Irina va merge alături de concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Prezentatoarea își dorește să acumuleze și mai multe amintiri unice din această experiență de neuitat, așa că s-a decis să testeze produse locale din fiecare țară în care ajunge. Dacă a luat o decizie bună sau nu… aflați în rândurile de mai jos.

Seria degustărilor a început cu dreptul, am putea spune. Calamarul uscat nu a dat-o pe spate pe Irina Fodor, dar nici nu a dezgustat-o. Verdict final: 6/10. A trecut!

Vedeta TV a continuat cu gheara de pui picantă. Prima impresie a speriat-o pe Irina, aspectul nefiind tocmai plăcut. Mai mult, aceasta a recunoscut că îi este puțin „scârbuță”, dar nu a avut de ales. A gustat! Ușor picant, cu un gust de grăsime și barbeque, alimentul bizar nu a primit notă de trecere: 4/10.

„Gheară de pui picantă. Am pus mâna direct pe ea, mi se părea că este în folie, dar nu e. Cum arată?! Aoleu! Aoleu! Are gheară, mă, aici! Are chiar gheară. De unde s-o apuc, oare? Mi-e un pic scârbuță, nu vă mint. Dar la gust nu e rea. E picant. Băi, poate nu se mănâncă gelatina asta. Nu e rea. Are gust de grăsime, sos barbecue și ceva picant, dar pentru look… 4 din 10.”, a spus prezentatoarea.