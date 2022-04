Irina Fodor, criză de plâns după ce a dat cu ochii de soţul ei, Răzvan. Ce făcuse cu puţin timp înainte

Irina Fodor se află, în această perioadă, în Grecia acolo unde filmează emisiunea ”Chefi fără limite”. Chiar dacă echipa showului este ca o a doua familie pentru Irina și pentru chefi, dorul de cei dragi este copleșitor, mai ales când petreci o perioadă mai lungă departe de ei.

Răzvan Fodor i-a pregătit o surpriză soției sale și a fost să o viziteze în Grecia. Irina Fodor a publicat abia fotografiile de la întâlnirea emoționantă. Cu ochii în lacrimi, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” și-a îmbrățișat soțul.

Irina a făcut și o glumă pe baza fotografiilor, unde la un moment dat Răzvan Fodor îl îmbrățișa pe Sorin Bontea, cel cu care a reușit să câștige „Asia Express”. „Când crezi că soțul tău a venit la „Chefi fără limite” să îți facă o surpriză și îți dai seama că, de fapt, îi era dor de Bontea…???. Concursul continuă în Creta! Un carusel de emoții pentru mine, dar și pentru Chefi și concurenți!?”, a scris Irina Fodor pe Instagram.

Întreg momentul a fost difuzat în ediția de luni, 11 aprilie, de la „Chefi fără limite”. Prezentatoarea nu s-a mai putut abține din plâns atunci când și-a revăzut partenerul. Răzvan Fodor i-a făcut cea mai frumoasă surpriză soției sale și aceasta a fost foarte încântată să-l aibă lângă ea.

Irina Fodor și Răzvan au avut o primă întâlnire mai atipică

Răzvan Fodor a povestit, într-o postare pe care a făcut-o pe blogul său, despre prima lor întâlnire și cum a reușit Irina să-l cucerească. El a invitat-o la botezul unui prieten și acolo i-a făcut o farsă, iar după gluma proastă pe care i-a făcut-o s-a îndrăgostit de ea pe viață.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). uitati-va numai ce fata luminoasa are in imagine. A râs cu hohote. Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, povestea Răzvan Fodor.

Sursa foto: Instagram