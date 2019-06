Irina, ispita de la ”Insula Iubirii”, declarație surprinzătoare: ”Am întâlnit pe cineva, mi-a pus inelul pe deget”

Irina, ispita de la ”Insula Iubirii”, a fost supusă unui tir de întrebări încrucișate în timpul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars – Cristi Brancu şi Majda Aboulumosha dovedindu-se ”anchetatori” cu experiență -, însă a făcut față tuturor provocărilor. Mai mult, i-a surprins pe toți cu mărturisirile sale.

În ceea ce privește experiența din Thailanda, Irina a recunoscut că totul a fost mult mai greu decât s-ar fi așteptat. Și a ajuns în celebra emisiune după ce a fost înscrisă la casting de un prieten, acesta fiind ”motivat” de ”firea certăreață” a Irinei. Nu știa prea bine ce trebuie să facă, inițial, dar apoi s-a acomodat.

“Pe insulă este mult mai greu decât pare. Este foarte mult stres şi ore puţine dormite. Am fost înscrisă la casting de către un prieten bun din copilărie, ca mi-a spus că sunt o fire certăreaţă şi m-aş descurca acolo. Bineînţeles că am avut o mică ceartă cu el când am aflat ce a făcut, apoi am acceptat. În primele zile, întrebam producătorii ce trebuie să fac. Nu ştiam exact. Ei mi-au spus să fiu naturală, apoi totul a decurs foarte bine“, a declarat aceasta.

Ispita Irina, stilist de gene și consultant estetic

În ceea ce privește viața personală, Irina nu este o ispită – așa cum ar crede mulți -, ci… stilist de gene şi consultat estetic. A avut doar o singură relație serioasă, în plan sentimental, până la vârsta de 23 de ani. Relația a durat un an şi jumătate, iar Irina a recunoscut în timpul emisiunii ”Agenția VIP” că era cât pe ce să devină… mireasă.

“Am întâlnit pe cineva, mi-a furat minţile, mi-a pus inelul pe deget, m-a cerut de la părinţi, chiar şi de la tatăl meu care este separat de mama, iar la o lună după acest gest, când ne pregăteam de nuntă, l-am prins cu alta. Nu a ştiut să-şi explice gestul. De atunci am mai avut o singură încercare să-mi refac viaţa”, a spus ispita.