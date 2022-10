Irina Rimes şi-a uimit fanii! Ce spune artista despre copilăria sa: „Activitatea mea preferată la bunici era să îngrop insectele moarte în spatele pivniței”

Irina Rimes (31 de ani) este una dintre cele mai iubite artiste din România. Vedeta a muncit din greu pentru a ajunge la performanță, recunoscând că drumul spre succes nu a fost deloc uşor. Recent, în cadrul unui interviu, frumoasa brunetă a vorbit despre copilăria sa şi despre familie. De asemenea, cântăreața a făcut anumite mărturisiri cu care și-a lăsat „paf” fanii.

Irina Rimes şi-a dorit enorm să pătrundă în industria muzicală din România, motiv pentru care, şi-a luat inima în dinţi şi, a făcut mutarea vieții ei. A plecat din Chișinău, în București, aici unde oportunităţile erau numeroase, pentru o tânără atât de talentată.

Despre cariera sa se ştiu foarte multe lucruri, însă, fanii își doresc să o cunoască mai bine, astfel că i-au cerut povești din copilărie. Deşi a fost mereu o persoană discretă, Irina Rimes şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu publicat recent.

Artista s-a întors în trecut și a povestit, fragmente din copilăria sa. Cântăreaţa a spus că, în cei şapte ani pe care i-a petrecut în casa bunicilor, a făcut toate năzbătiile posibile. Din păcate, i-a pierdut pe aceştia mult prea devreme, însă, amintirile cu ei îi aduc mereu zâmbetul pe buze.

”Am avut o copilărie frumoasă, la țară, cu boboci și cu văcuțe pe câmp, cu nebunii în lipsa părinților, prieteni din mahala, bunicii pe care i-am pierdut destul de devreme, dar sunt recunoscătoare că măcar am reușit să-mi petrec primii șapte ani la bunici. Activitatea mea preferată la bunici era să îngrop insectele moarte în spatele pivniței și să alerg de nebună prin altarul bisericii, care era fix peste drum de casa bunicilor mei”, a spus Irina Rimes pentru viva.ro.

Ce spune Irina Rimes despre familia sa

Irina Rimes povesteşte că părinții săi au avut grijă întotdeauna ca atât ei, cât şi fratelui său, să nu le lipsească nimic şi au primit întotdeauna încrederea şi libertatea de care au avut nevoie.

De asemenea, în momentul în care şi-au dat seama ce talent are fiica lor, au încurajat-o să îşi urmeze pasiunea și să își clădească drumul în viaţă, cum consideră.

”Relația cu părinții, ca orice relație dintr-o familie funcțională, m-a ajutat să trec peste multe momente grele. Mereu mi-au fost aproape, dar nu m-au controlat, au avut încredere, ne-au lăsat, pe mine și pe fratele meu, să ne urmăm căile, să ne dezvoltăm pasiunile. Am fost dintotdeauna un copil creativ. Am scris poezii de mică, am cântat de mică, nu vedeam altceva decât muzica și creația. Ai mei au vrut la un moment dat să mă facă economist, dar s-au răzgândit, pentru că le-a fost teamă să nu-mi strice drumul în viață, așa că m-au lăsat să-mi urmez chemarea și au fost mereu lângă mine la nevoie”, a mai spus Irina.