Irina Tănase radiază jucăușă lângă Liviu Dragnea: ”Am încercat să fac o poză instagramabilă...”

Irina Tănase este în al noulea cer de când Liviu Dragnea a ieșit de la închisoare. Aceasta se bucură din plin de prezența iubitului ei și împărtășește cu urmăritorii ei fotografii în care zâmbește larg, alături de fostul lider PSD.

Recent, Irina a distribuit recent o fotografie cu ea și iubitul ei, pe pagina sa de Instagram. Din imagine se poate observa cum ceu doi se află într-o mașină, iar Irina Tănase încearcă să facă o fotografie cu iubitul ei. Blondina are un zâmbet larg pe față, în timp ce Liviu Dragnea este atent la drum. „Am încercat să fac o poză mai instagramabilă, dar nu-mi iese”, a scris Irina Tănase, în descrierea fotografiei.

Irina Tănase, în lacrimi după ce a aflat ca Liviu Dragnea va fi eliberat

Vestea că îl va avea alături pe bărbatul iubit a emoționat-o enorm pe Irina Tănase, care, potrivit mărturiilor sale, a izbucnit în plâns de fericire.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a dezvăluit logodnica fostul lider PSD pentru observatornews.ro cu câteva minute înainte ca el să iasă pe porta Penitenciarului Rahova.

(CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI LIVIU DRAGNEA ESTE ÎNSĂRCINATĂ? IRINA TĂNASE A APĂRUT CU O BURTICĂ SUSPECTĂ LA PENITENCIAR, ÎN AȘTEPTAREA FOSTULUI ȘEF PSD)