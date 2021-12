Irinel Columbeanu, invitați surpriză la lansarea cărții sale. Cine vor fi oaspeții pe care afaceristul a ținut să îi invite

Irinel Columbeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ajuns la vârsta de 64 de ani, fostul partener de viață al Monicăi Gabor lansează pe piață cartea „Istoriile unui vehement – Ipocrația”.

În noua sa carte, Irinel a vorbit despre viața lui personală, inclusiv despre relațiile pe care le-a avut cu femei celebre din showbiz: Romanița Iovan, Anna Lesko, Monica Gabor.

Înainte de a lansa o astfel de carte, Irinel Columbeanu a povestit că s-a asigurat că are aprobarea din partea unor persoane ce se regăsesc în carte. Invitat la emisiunea lui Dan Capatos, de pe Antena Stars, el a mărturisit că a încercat să păstreze o „atitudine decentă’ față de „aceste personaje’. În plus, a hotărât să le invite pe unele dintre ele la lansare.

„Am întrebat multă lume dacă pot vorbi de ei sau de ele și am încercat să păstrez o atitudine decentă față de aceste persoanje. De altfel, câteva dintre ele vor fi prezente și la lansare. Eu așa am gândit lansarea, să invit și câteva dintre personajele cărții. Vor fi și secrete. Secretele cele mai interesante sunt secretele sub lumina zilei” a spus Irinel Columbeanu, la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Câți lei costă cartea lui Irinel Columbeanu

De data aceasta, Irinel Columbeanu ajunge, din nou, în prim-plan, însă cu lansarea cărții sale, trilogia „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, o carte care face parte din categoria ”Memorii Jurnal” și care tratează viața privată a acestuia: afacerile, banii, viața amoroasă, studiile sale. De asemenea, se pune accent și pe modul în care a evoluat sistemul economico-social.

Cartea sa, „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, va putea fi disponibilă începând cu data de 15 decembrie, titlul fiind, în prezent, disponibil cu precomandă. Prețul inițial este de 49 de lei, însă pe site-ul de unde se poate face precomandă apare la 36,75 lei.

