Irinel Columbeanu, revedere emoționantă! Omul de afaceri și-a văzut fiica după cinci ani: „Am fost foarte impresionat” 

În vara anului 2018, Irinel Columbeanu marca unul dintre momentele triste ale vieții sale. Își lăsa fiica să plece în America, să locuiască alături de mama sa și de Mr. Pink, iar de atunci nu a mai văzut-o. Omul de afaceri a sperat că Irina o să îl viziteze, însă au trecut cinci ani, iar fata nu a mai ajuns în România. Recent, fostul milionar a pus piciorul în prag și a plecat în America să își viziteze fiica.

Săptămâna trecută, Irinel Columbeanu se îmbarca în avionul ce avea să îl ducă la Irina. Cu mari emoții, fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns în America, iar revederea cu fiica lui a fost una extrem de emoționantă. Omul de afaceri a vorbit despre momentul în care și-a văzut copilul și a împărtășit primele impresii. Se pare că marea întâlnire s-a petrecut chiar în holul hotelului în care era cazat.

Atunci când a văzut-o pe Irina, fostul milionar a rămas fără cuvinte. Ultima dată când își zărise fetița aceasta avea doar 11 ani și era o copilă cu multe visuri, iar acum a descoperit o adevărată domnișoară de 16 ani, care deja a realizat parte din năzuințele pe care le nutrea. Irinel Columbeanu a fost impresionat de cât de mult a crescut fiica sa și de cât de înțeleaptă a devenit.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc (n.r. prima întâlnire). Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a declarat Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

Cei doi au avut multe de discutat și multe de recuperat. Irina i-a povestit despre toate realizările sale, iar tatăl ei i-a dat câteva sfaturi utile. Omul de afaceri și-a învățat fiica să își asculte mereu instinctul și să nu se lase influențată de nimeni și nimic.

„Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna”, a mai spus Irinel Columbeanu.

„Se descurcă foarte bine”

De asemenea, Irinel Columbeanu a fost impresionat și de talentele de șoferiță al fiicei sale. Deși știa că Irina a obținut permisul, omul de afaceri nu se aștepta ca aceasta să știe să conducă atât de bine. Adolescenta deja a devenit șoferul preferat al prietenelor sale. Însă, tatăl ei consideră că aceasta conduce puțin prea repede. Dar atunci când tânăra face o mică gafă, sistemele bolidului pe care îl deține o salvează, așa că este în siguranță.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a mai spus Irinel Columbeanu.

