Irinel Columbeanu, un adolescent rebel! Teribilismul l-a adus la un pas de tragedie: „Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru”

Irinel Columbeanu duce acum o viață monotonă. Vremurile în care era tânăr și neliniștit au apus. Acum, afaceristul își aduce aminte cu nostalgie de acele timpuri și recunoaște că a fost un adolescent rebel, care le-a dat bătăi de cap părinților și profesorilor. Recent, fostul milionar a vorbit despre una dintre cele mai periculoase experiențe pe care le-a trăit. Inconștiența l-a îndemnat să facă un gest necugetat, iar totul se putea sfârși foarte prost.

În cadrul unui interviu acordat recent, Irinel Columbeanu și-a amintit și a vorbit despre vremea în care era doar un adolescent rebel și lipsit de griji. Se pare că omul de afaceri a fost un spirit liber și aventurier încă din primii ani de viață, iar asta l-a împins, la vârsta adolescenței, să facă unele lucruri necugetate. Fostul milionar a vorbit despre un episod ce l-a marcat și care, într-o secundă de neatenție, ar fi putut să se transforme într-o tragedie.

În vremea liceului, Irinel Columbeanu a crezut că este o glumă bună să ia în brațe una dintre colege și să o țină suspendată afară, pe geam. La cel mai mic gest, tânăra ar fi putut să-i alunece din mâini și să cadă în gol. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat, însă Irinel Columbeanu a fost mustrat pentru fapta sa. Chiar și părinții au fost chemați la școală.

„Cea mai oribilă năzbâtie pe care am făcut-o a fost la adresa unei colege. Colega mea se numea Diana, am luat-o pe brațe și am ținut-o suspendată afară, pe pervaz. Ceva oribil. Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru.

Și eu atunci am fost destul de speriat, așa, de ceea ce se putea întâmpla. Bineînțeles, am fost chemat de doamna directoare.

Chiar și tatăl meu a fost convocat la cancelarie din pricina acelui lucru pe care l-am făcut. Pe vreme aceea, nu prea erau chemați așa părinții la școală, cu una, cu două.”, a declarat Irinel Columbeanu.

(CITEȘTE ȘI: GREȘEALA CARE L-A RUINAT PE IRINEL COLUMBEANU. A RECUNOSCUT ACUM, DUPĂ CE RANA S-A VINDECAT: „AM SUFERIT MULT”)

„Am avut multe de pierdut”

Irinel Columbeanu a mai mărturisit că spiritul rebel l-a costat destul de scump. Fostul milionar obișnuia să intre în diverse probleme și de fiecare dată era tras la răspundere. Legat de un singur aspect, afaceristul nu și-a găsit curajul să fie rebel. Se pare că visul lui era acela de a deveni actor, însă părinții nici nu au vrut să audă de asta, iar Irinel Columbeanu s-a conformat. Deși își dorea să o apuce pe calea artistică a renunțat la visele lui și a urmat sfaturile părinților, lucru pe care îl regretă.

„Adolescența a fost la fel. Da, am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi, cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea. (…)

Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere. Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București. Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.ro.

(VEZI ȘI: MOARTEA LUI IRINEL COLUMBEANU, MAREA DILEMĂ A FOSTULUI MILIONAR: „AȘ DA ORICÂT SĂ ÎMI SPUNĂ CINEVA CÂT MAI AM DE TRĂIT”)