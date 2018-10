Își caută părinții naturali pe rețeaua de socializare

O tânără de 28 de ani, înfiiată în Irlanda îşi caută părinţii naturali pe internet. Pe pagina de Facebook intitulată „Copiii niciodată uitați ai României”, aceasta a postat un mesaj. Maria Florina Țapu, de 28 de ani, a fost adoptată dintr-un orfelinat din Râmnicu Vâlcea, iar între timp a aflat că părinții ei ar locui în Ocnele Mari.

Tânăra ar vrea să-i cunoască și face un apel la vâlcenii care ar putea să să-i dea orice informație despre ei.

“SALUTĂRI DIN IRLANDA! Am fost adoptată din RÂMNICU VÂLCEA când aveam 2 luni. Numele meu a fost ȚAPU MARIA FLORINA. M-am născut la 15 Noiembrie 1990 și am locuit în orfelinatul Râmnicu Vâlcea până în adopție. Sunt în căutarea părinților mei biologici, tata, ȚAPU NICOLAE și mama, ȚAPU MARIANA. De asemenea, am informații că ambii locuiesc la OCNELE MARI, județul VÂLCEA. Acestea sunt toate informațiile pe care le am. Aș vrea să-i găsesc și să mă reconectez cu întreaga familie. DISTRIBUIȚI vă rog mult mesajul meu, deoarece ar putea ajunge la oricare din familia sau rudele mele. Orice ajutor sau informații sunt foarte mult apreciate. Mulțumesc tuturor!! „, a postat tânăra pe site-ul de socializare.

Maria VLAICU