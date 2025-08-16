Ispita de la Insula iubirii 2025 a cedat, după ce producătorii au refuzat să-l difuzeze la Antena 1: ”Nu își face datoria”

Andrei Vasile, cunosut drept Andrew, face parte din brigada de ispite masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Recent, bărbatul a avut o intervenție pe TikTok în care și-a spus oful și nu s-a lăsat până când nu a transmis un mesaj indirect producătorilor emisiunii de la Antena 1. Este supărare mare că nu a fost difuzat în ultimele ediții la TV.

Încă din primele ediții de difuzare ale noului sezon de la Insula iubirii, Andrei Vasile a reușit să se facă remarcat în rândul telespectatorilor și al concurenților. Ispita masculină și-a luat în serios rolul din show, s-a apropiat de concurentele care au venit să își testeze relațiile de iubire și nu a spus ”nu” atunci când a venit vorba de provocări.

Ispita Andrew tună și fulgeră la adresa producătorilor de la Insula iubirii

Întors în România, Andrew urmărește acum Insula iubirii din postura de telespectator, din fața micilor ecrane. Deși imaginile din Thailanda nu sunt difuzate la TV în întregime, făcându-se o triere a celor mai de impact momente, lucru știut încă de la apariția primului sezon, ispita masculină a rămas profund dezamăgit că nu s-a văzut prea des la TV.

Necăjit că nu fost difuzate toate testimonialele în care a fost interogat, în timpul unui live pe TikTok, Andrew și-a spus oful și a răbufnit. Ispita susține că nu a apărut pe sticlă în ultimele episoade de la Inusla iubirii, motiv pentru care dă de înțeles că producătorii emisiunii nu și-au făcut datoria și nu au difuzat în mod egal aparițiile ispitelor la TV.

”Testimonialele de astăzi au fost împărțite doar la câteva persoane și nu vrem să se creeze discuții între noi băieții, însă nici emisiunea nu își face datoria în a pune în egală măsură pe fiecare. Toți am vorbit, toți avem testimoniale și uite așa apar discuții între noi, că de ce apare numai aceeași persoană. Nu sunt nervos, sunt dezamăgit.”, a spus Andrew pe TikTok.

”Planurile ți se dau peste cap și tot ce crezi că știi se schimbă”

După ce filmările din Thailanda s-au terminat, Andrew a păstrat legătura cu două concurente. În cadrul unui interviu, ispita masculină a mărturisit că s-a implicat în poveștile de dragoste ale concurentelor, iar cu una dintre ele chiar a suferit cot la cot.

„Poate pare un pic clișeic, dar este într-adevăr o experiență unică. Rolul unei ispite este de a te apropia de fete. Acum… poți să o faci cu drag, poți să o faci și forțat. Am descoperit că în trei săptămâni ai jocul ăsta psihologic… În trei săptămâni cu cineva, în care faci o conexiune chiar și verbală și tot vorbiți, te apropii și începi să vezi frumosul.

Toți suntem frumoși și subiectivi, dar persoana cu care nu te-ai vedea niciodată, ajungi să vezi lucrurile care îți plac la ea. Și i-am spus asta și ei. Te apropii fără să vrei, știi? Și aici intervine chestia aia… uiți de ce ești acolo, pentru că și asculți ce ți se zice, simți…

Eu am suferit. Am suferit și pentru fete, când am văzut… Și știe ea care este! Eu păstrez legătura în special cu două persoane dintre concurente, dar și concurenți, ca să zic așa. Cu ispitele, cu toată lumea… Dar da, am rămas, pentru că am dat și niște sfaturi și a fost așa cum am spus eu și mă bucur că a realizat chestia asta”, a spus Andrei Vasile „Andrew” pentru Libertatea.

Ispita de la Insula Iubirii a spart puşculiţa pe operaţii! Te uiţi la ea şi nu o recunoşti!

Dezmăț total la Insula Iubirii! Ispitele s-au cuplat între ele! Naba s-ar fi combinat cu Narcis, Jaguaru cu Amelia, iar Teo… A făcut-o lată! Cine-s femeile jonglate, chiar în escala din Turcia?!