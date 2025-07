Ispita de la Insula Iubirii a spart puşculiţa pe operaţii! Te uiţi la ea şi nu o recunoşti!

Ispitele de la Insula Iubirii fac deja furori nu doar printre concurenți, ci și printre telespectatori. Se discută asiduu despre domnișoarele care au venit să „agite apele” în cuplurile care vor să își testeze relația. Printre acestea se află și Andreea Aurică, sau Andrușca, așa cum îi spun apropiații. Deși până acum a fost destul de retrasă în cadrul emisiunii, a atras atenția cu formele sale apetisante și zâmbetul seducător. CANCAN.RO a „săpat” puțin în trecutul ei și, spre surprinderea unora, blondina arăta total diferit înainte să de a-și face apariția în cadrul emisiunii.

Insula Iubirii a început în forță, cu tot felul de intrigi și situații neașteptate dintre concurenți, dar și detalii neștiute despre ispitele care au venit cu un scop clar: să pună pe jar relațiile participanților. Una dintre bombele care a explodat de curând este cea despre Naba, ispita care a avut un trecut destul de tumultuos.

Au ieșit la iveală și alte secrete pe care ispitele le țineau ascunse, iar acum a venit rândul blondinei cu părul luuung și tatuaje interesante.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, de nerecunoscut

Despre ispita Andrușca nu se știau foarte multe detalii (până într-un punct). Are 25 de ani, este zodia Vărsător și a locuit o perioadă de timp în Germania, iar momentan are o carieră în domeniul beauty și lucrează ca hairstylist. Iar cum cea mai bună carte de vizită este chiar propriul look, ispita s-a transformat total înainte să vină în Thailanda. Dacă ne uităm la fotografiile mai vechi cu ea, putem observa că schimbarea este una radicală. Părul scurt, șaten, a devenit ca prin magie luuung și blond, ca al unei sirene. Iar aici, probabil meritele sunt ale ei, dacă e să ținem cont de jobul său.

Până și buzele parcă erau diferite în trecut, dar aici și makeup-ul are o importanță deosebită. Despre posterior nici nu mai are rost să mai pomenim, pentru că Andrușca și-a etalat cu mândrie atuul cel mai de preț prin Thailanda. Însă cârcotașii ar putea spune că aparițiile sale din cadrul emisiunii nu prea seamănă cu cele din vremea în care mergea împreună cu fratele său în cantonamentele de la kempo. Apropo de kempo, de curând s-a aflat și de relația pe care ispita a avut-o cu nimeni altul decât Yamato Zaharia. A fost mai degrabă o idilă de o vară, deoarece niciunul dintre cei doi nu și-a asumat relația în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune și încă păstrează legătura.

