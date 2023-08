Ispita Romeo a făcut o dezvăluire cutremurătoare despre Ema după ce aceasta s-a împăcat cu Răzvan și a rămas însărcinată

Testul fidelității de la Insula iubirii, sezonul 7, s-a încheiat. Din cele 5 cupluri care au venit în Thailanda, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost, de departe, cei care au stârnit cele mai multe controverse. Deși au plecat separat din emisiune, cei doi au ajuns în România, au reluat relația, iar acum urmează să devină părinți. Cum a reacționat Romeo Vasiloni, ispita de care Ema s-a apropiat cel mai mult și alături de care spera să formeze un cuplu.

Ispita Romeo Vasiloni și-a exprimat încă de la început slăbiciune pentru Ema Oprișan, însă nu s-a gândit niciodată că va ajunge să se îndrăgostească de ea. Deși a fost respins și chiar pe punctul de a fi eliminat din emisiune, Romeo nu s-a lăsat, a schimbat strategia și chiar a reușit să o facă pe Ema să se apropie de el.

În urmă cu două zile a avut loc cea mai așteptată ceremonie a focului din Thailanda. Ultimul și cel mai important bonfire de la Insula Iubirii. Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au decis să plece separat din Thailanda, mai ales că Răzvan a picat testul fidelității încă din primele ediții ale emisiunii. Cu toate acestea, la 6 luni de la întoarcerea în România, cei doi par să fi trecut prin transformări notabile.

Cum a reacționat Romeo Vasiloni, ispita de la Insula iubirii, atunci când a aflat că Ema este gravidă cu Răzvan

Ema și Răzvan s-au căsătorit și peste doar câteva luni urmează să devină părinți. Romeo Vasiloni, ispita care i-a fost alături Emei, în cele 21 de zile, a declarat că a fost foarte surprins când a aflat că cei doi au reluat relația, mai ales că Ema părea destul de hotărâtă să înceapă un nou capitol în viața ei. La ultima ceremonie a focului, Ema Oprișan i-a mărturisit lui Răzvan Kovacs că nu poate trece peste faptul că a încălcat toate limitele impuse de ea.

”Am fost surprins, foarte surprins, eu văzusem o Ema care s-a schimbat și care nu mai voia să-l accepte pe Răzvan. Ulterior nu știu ce s-a întâmplat, probabil că a convins-o din nou că s-a schimbat, sincer nu știu, nu vreau să comentez asta, e fix alegerea ei, fiecare cum își așterne așa doarme (…) Eu am aflat că ea și Răzvan s-au împăcat în urmă cu două seri, în emisiune, nu știam că s-au împăcat pentru că nu am fost curios să întreb ce face, care mai e viața ei, dacă s-au împăcat sau nu, o întrebam dacă e bine, dacă e ok. Se zvonea că s-ar fi împăcat, dar nu am întrebat”, a spus Romeo, potrivit spynews.ro.

Totodată, în ciuda faptului lucrurile dintre Ema și Răzvan s-au întâmplat cu o rapiditate fantastică, Romeo a mărturisit că el și Ema au ținut legătura la începutul acestui an, încă vreo două trei săptămâni după întoarcerea din Thailanda.

”Noi am ținut legătura încă vreo două săptămâni-trei, după ce ne-am întors din Thailanda, după care m-a blocat fără niciun motiv și când a început să se difuzeze emisiunea m-a deblocat și am început să vorbim din nou, dar într-o manieră prietenească, nu i-am scris eu niciodată, mereu îmi scria ea în legătură cu emisiunea, că uite ce frumos, uite ce fain arată”,

În cadrul aceluiași interviu, Romeo recunoaște că se aștepta ca Ema și Răzvan să se împace, însă spera că nu se va întâmpla acest lucru. Într-o manieră politicoasă, Romeo a ținut să le transmită celor doi un mesaj.

”Șocat e mult spus, dar bănuiam, dar nu eram sigur, totuși speram să nu se întâmple asta, dar na. Acum ce să le zic, să aibă multă fericire, sper că Razvan s-a schimbat și să aibă grijă de ea pentru că Ema merită, însă are și ea unele mici probleme emoționale și este bipolară și ea, sper să fie fericiți, să se nască copilașul lor cu bine și să fie sănătos”, a mai spus Romeo.