Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am simțit folosită. A vrut să-și promoveze businessul”

De: Denisa Iordache 14/09/2025 | 11:56
Teodora Racoș, una dintre cele mai comentate ispite din noul sezon Insula Iubirii, a decis să rupă tăcerea. Frumoasa șatenă, care de 12 ani locuiește la Londra și are o carieră solidă în estetica medicală, nu s-a mai putut abține și a spus tot ce nu a apucat în emisiune. Ținta ei? Nimeni altul decât Marian Grozavu.

Ispita recunoaște că la început între ei a existat o chimie evidentă, iar lucrurile nu erau simple priviri aruncate din curiozitate. Din spusele Teodorei, Marian ar fi căutat apropierea, chiar dacă în fața camerelor a negat acest lucru.

„La început au fost ceva priviri mai diferite. L-am văzut că a venit spre mine mai mult, într-un alt mod, mai mult decât ar fi spus el că a fost, aşa o prietenie între noi doi, deși el nu vrea să recunoască lucrurile astea. Dar eu l-am observat, doar că nu s-au dat foarte multe cadre cu noi doi şi cu toate aceste detalii despre începutul nostru.”, a spus ispita, potrivit spynews.ro.

Ispita Teodora dă cărțile pe față

Doar că idila s-a stins brusc, în momentul în care Marian a încercat să-și îndrepte atenția spre o altă ispită, de frica reacției Biancăi.

„Şi treptat, treptat a încercat cumva să distragă atenția de la noi doi şi să se redirecționeze spre o altă ispită atunci când a auzit că Bianca ar face lucrurile din răzbunare, pentru că el tot timpul trăia cu impresia că ea sigur şi-a făcut scenarii eronate despre imaginele cu noi doi. Şi între timpul mai spre final, a început cumva să se retragă şi să bată în retragere.”

Însă cea mai dură acuzație vine atunci când Teodora dezvăluie ce motiv ascuns ar fi avut Marian pentru a intra în emisiune. Ea susține că bărbatul nu ar fi fost interesat să își testeze relația, ci să își facă imagine și să-și promoveze afacerile.

„Dar cel mai aiurea mi s-a părut din partea lui faptul că el nu a venit să facă niciun test cu adevărat. El a venit acolo să se promoveze, să-și promoveze businessul. Şi cumva ne-a încurcat pe toți din vilă încercând să manipuleze, încercând să îi convingă pe băieți care știu cum să se ducă la date. Şi cumva a încercat o strategie de la bun început. Şi până la urmă, se pare că nu a ieșit.

M‑am simțit folosită. Da, m‑am simțit folosită. De fapt, asta a și fost problema. Pentru că asta am vrut să divulg eu la bonfire‑ul final. Am vrut să le explic oamenilor că, de fapt, el s‑a simțit trădat, pentru că eu am făcut gesturile pe care le‑am făcut la final. El a zis că s‑a simțit trădat, dar, de fapt, el a fost primul care a trădat, pentru că, în încercarea lui de a distrage atenția dinspre noi doi, a încercat să mă pună pe mine într‑o lumină proastă. Şi cred că, de fapt, i‑am acceptat propunerea de a merge cu el la Dream Date doar din motivul ăsta, pentru că‑mi doream să ajung la bonfire şi să‑i explic exact cum stau lucrurile”

Cu aceste declarații tranșante, Teodora Racoș lămurește ce a simțit în legătură cu Marian Grozavu și ridică semne de întrebare asupra intențiilor reale ale acestuia în Insula Iubirii.

