Îți mai aduci aminte de Mihai Sturzu? Cu ce se ocupă acum fostul membru al trupei Hi-Q! „Am dat foarte multe examene”

În urmă cu mulți ani, Mihai Sturzu cucerea publicul românesc cu trupa Hi-Q. Acesta și cei doi colegi au fost multă vreme în fruntea topurilor muzicale, însă de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Acum, Mihai Sturzu este pilot și se simte cât se poate de împlinit.

Parcursul carierei lui Mihai Sturzu a fost unul total neașteptat, de pe scena muzicală a trecut pe scena politică, iar acum se află la înălțime la manșa avioanelor. După 18 ani în care a fost pe toate scenele din România, Mihai Sturzu a intrat în politică, devenind parlamentar PSD. Iar în urmă cu șase ani a schimbat din nou direcția și s-a făcut pilot, urmându-și astfel visul din copilărie. Din 2017 este pilot la Wizz Air și a acumulat deja peste 2.000 de ore de zbor. (CITEȘTE ȘI: ÎL MAI ȚII MINTE PE FLORIN DE LA HI-Q? CUM ARATĂ ȘI CU CE SE OCUPĂ ACUM)

„Primii ani din viață i-am petrecut în comunism, aveam 10 ani la Revoluție. Am copilărit în Brașov. Știam o chestie foarte simplă despre acest comunism, împărțit cu prietenii și familia mea: că nu aveam voie să avem pașapoarte, ca acum. Nu puteai să pleci din țară, să zici că te duci la Londra, la Paris, la New York etc.

Bine, nu era așa o tristețe, că nu știam cum e altfel. Însă, copil fiind – și acum mă văd în curtea Școlii Generale numărul 8 din Brașov, jucând fotbal – mă uitam pe cer și vedeam avioanele cum trec. Și speram ca măcar o dată în viața asta să văd și eu cum se vede lumea de sus. Să fiu și eu măcar pasager într-un avion.

Pe atunci era un vis la fel de imposibil cum ar fi astăzi, de exemplu, să te duci pe Marte. Ei bine, pe la 30 și ceva de ani, pe când eram într-o tabără cu un grup de oameni foarte mișto, am făcut un exercițiu care se numea „Ziua perfectă” – o introspecție despre ce vrei să fii. Mi-a reamintit că vreau să mă fac pilot.”, a declarat Mihai Sturzu, pentru libertatea.ro.

Mihai Sturzu, pilot de avion

Astfel, Mihai Sturzu a început cursurile de piloți, iar de atunci viața lui a luat o altă direcție. Acum este cât se poate de împlinit cu meseria sa și nu regretă deciziile luate.

„Prin urmare, am început școala de piloți, la Brașov, la 32 de ani, și mi-am luat această primă licență PPL (Private Pilot License). Am zburat mult cu acest tip de licență, câteva sute de ore, până când, la un moment dat, alți prieteni de-ai mei piloți m-au rugat să mă duc cu ei la cursurile pentru licența care se numește ATPL (Airline Transport Pilot License), adică să zbori cu avioane de linie, pentru că erau doar trei și aveau nevoie de un al patrulea individ să le completeze grupa la școală.

A fost greu, dar foarte plăcut, tot procesul e extraordinar. Am făcut acolo și primul modul de zbor de noapte, mi s-a părut un miracol. Am făcut multe simulări. Am dat foarte multe examene. Am terminat în 2017, am fost la un singur interviu de angajare, pe care l-am și luat. În cazul meu, interviul a durat două zile. Din 16 oameni, doar patru au luat interviul. Au fost două zile cu probe teoretice, psihologice, interviu de HR, interviu tehnic ș.a. Am fost foarte fericit când m-au sunat să-mi spună că am luat interviul, a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea profesională. ”, a mai spus Mihai Sturzu.

